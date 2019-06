Karolína Plíšková zahájí Wimbledon na dvojce. V pondělí jde do boje pět tenistů

Karolína Plíšková zahájí v pondělí Wimbledon na kurtu číslo dvě. Světová trojka přijela do Londýna s trofejí pro šampionku z Eastbourne a na trávě All England Clubu bude potvrzovat formu na úvod proti Číňance Ču Lin. Jejich zápas byl zařazen jako druhý v pořadí na kurt číslo 2, kde se začne hrát v poledne SELČ. V úvodním dnu by mělo zasáhnout do třetího grandslamu sezony celkem pět českých tenistů.