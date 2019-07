Vondroušovou ve Wimbledonu trápilo zranění. Odhlásila se i ze čtyřhry

V pátek Vondroušová oslavila dvacetiny, ale den poté ucítila při tréninku s Karolínou Muchovou píchnutí. "Mám bouli," řekla na tiskové konferenci a sahala si do místa na hřbetu ruky za palcem a ukazováčkem. "Nevím, co se mi tam děje. Při forhendu to bolelo hodně."

Světová čtrnáctka si nechala v Londýně udělat i rentgen. "Nebylo na něm moc vidět, jen to, že tam na sebe můžou dvě kůstky narážet. Ani mi na to nic nedali. Měla jsem tejp na ruce, ale ten moc nepomohl," řekla rodačka ze Sokolova.

Magnificent Madison.



🇺🇸 Madison Brengle upsets No. 16 seed Vondroušová and moves on to R2 at @Wimbledon.#Wimbledon | #TeamUSATennis pic.twitter.com/fQZvyXA46m — USTA (@usta) 1. července 2019

Nezvažovala, že by se z třetího letošního grandslamu odhlásila. Doufala, že zápas nějak zvládne. "Ona si ale všimla, že mám problém s forhendem, že při něm mám bolesti, a chytře mi do něj hrála hodně míčů. Hrála rychlé placky a s těmi jsem měla problémy. Hecovala jsem se, ať to zkusím, ale nebylo to úplně příjemný," uvedla.

Sezonu přitom výborně rozehrála. Dostala se do finále v Budapešti, Istanbulu a senzačně na pařížském grandslamu. Na druhou stranu to znamená, že první wimbledonské kolo bylo už jejím devětatřicátým zápasem v roce, což se teoreticky mohlo projevit. "Možná, ale tady jsou taky dost těžké míče. Šla jsem při vyplétání s kily hodně dolů, abych měla měkčí rakety a nemusela do míčů tak pálit. Stejně když trefím míč rámem, jsou otřesy fakt velké," konstatovala Vondroušová.

"Jsem na to zvyklá"

Loňský rok ukončila předčasně kvůli zraněnému tříslu. Nyní se zdálo, že je po opakovaných problémech fit, což bylo vidět na výkonech. "Pár měsíců jsem byla zdravá, hrála skvěle a nyní přišel další zdravotní problém. Jsem na to zvyklá, ale s rukou jsem takovou potíž ještě neměla. Bohužel se to stalo tady na Wimbledonu."

Shodou okolností se zranila v tréninku s Muchovou, s kterou by se v případě postupu střetla ve druhém kole. Navíc se spolu přihlásily i do čtyřhry. "Teď se půjdu z debla odhlásit a poletím domů za doktory," řekla Vondroušová.

Tráva u ní zatím dál zůstane v kategorie neoblíbených povrchů. Ve Wimbledonu prohrála třikrát v prvním kole a v hlavní soutěži na WTA má na tomto povrchu zatím jen jednu výhru. "Ještě na ní nemám moc zkušeností. Potřebuji na ní vyhrát víc zápasů, pak si budu víc věřit. To se mi ale ještě nepovedlo," řekla tenistka.

Pokud se ruka dá do pořádku, má v plánu před US Open hrát turnaje v Torontu a Cincinnati. Dál tak bude mít šanci usilovat o premiérovou účast na Turnaji mistryň. "Masters mi pořád připadá hodně vzdálené. Bylo by ale super, kdybych se tam dostala, ale nechci se tím stresovat, abych naháněla body," uvedla.