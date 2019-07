Veselý byl smířený s odletem do Brna. Pak ale šokoval vyřazením světové pětky

Někdejší nejlepší junior světa Veselý přitom prožívá bídnou sezonu. "Po všem špatném, co v minulých měsících bylo, je to povzbuzující a motivující do další práce," řekl levou rukou hrající tenista, který si po výhře nad Zverevem 4:6, 6:3, 6:2 a 7:5 vylepšil letošní bilanci na okruhu ATP na pět výher proti šesti porážkám.

V žebříčku se Veselý propadl na 124. místo a nedostal se přímo do hlavní soutěže Wimbledonu. Do kvalifikace se mu nechtělo, žádal o divokou kartu, ale neuspěl. Boje v Roehamptonu, kde se kvalifikace hraje, ale zvládl a byl rád, že si tím prošel. "Nakonec můžu říct: bohudík. Ty tři zápasy mi pomohly získat nějakou jistotu a sebedůvěru. Kdybych kvaldu nehrál, tak bych ten zápas neodehrál tak, jak jsem ho odehrál. Už jsou to čtyři zápasy po sobě a já se budu snažit dál a dál navazovat."

Jiří Veselý v bitvě 1. kola Wimbledonu.

Tim Ireland, ČTK/AP

Ve Wimbledonu, zdá se, ožívá. Už dvakrát si v All England Clubu zahrál osmifinále, naposledy loni, a favorita už zde vyřadil. předloni přešel přes tehdejší turnajovou osmičku Dominica Thiema z Rakouska. "Moje hra je asi na trávu jako dělaná, protože dobře podávám, mám přímý bekhend, který na trávě úplně neskáče a spíš sjíždí. Víceméně můžu chodit na síť, tam už ty výměny jen doklepávám. Možná, že na trávě dokážu i hodně potlačit svoje slabší stránky," uvažoval Veselý.

Už před zápasem se proto na jeho duel se Zverevem upozorňovalo. Proti svěřenci Ivana Lendla mohl mít šanci, ale on sám tomu zprvu nevěřil. "Spíš jsem byl smířený, že poletím do Brna," uvedl Veselý. Ještě ráno s ním cloumala nervozita a až těsně před zápasem svůj pohled změnil. "Spadlo to ze mě a říkal jsem si, že jsem už nějaké ty dobré hráče porazil. A na trávě jsem většinou překvapení dokázal udělat, takže proč ne i dneska," řekl si Veselý a na kurtu to proměnil ve skutečnost.

Zmar, zmar a zmar. Německý spolufavorit Alexander Zverev se musel po prohře s Jiřím Veselým rozloučit s Wimbledonem už v 1. kole.

Tim Ireland, ČTK/AP

Po výhře poslal do kamer polibek. Patřil jeho manželce Denise, s kterou měli svatbu v červnu, a v březnu narozené dceři Sofii. "Jsou tady, ale bohužel nemohly být v hledišti, protože dítě do pěti let tady do hlediště nemůže," řekl Veselý.

Opět pomáhá Navrátil

Cítil, že se záhy začíná projevovat obnovená spolupráce s Navrátilem a jeho synem Michalem, který Veselého doprovází v Londýně. "Žene mě znovu víc a víc na síť a hodně jsme se zaměřili na servis, takže si myslím, že oproti antukové Paříži, kde to bylo dost mizerné, tak se některé věci už začaly zlepšovat," řekl Veselý.

Daviscupový kapitán Navrátil ho vedl v letech 2013 až 2014. Znovu ho oslovil po challenegru v Prostějově, kde skončil v prvním kole, což podtrhlo jeho zmar. "Věděl jsem, že je nemožné se z toho dostat sám, že potřebuju někoho zkušeného. Přišel jsem za ním, jestli by mi nemohl pomoct dostat se zpět, a jsem rád, že do toho šel."

Výhra nad Zverevem je pro Veselého důležitá ze všech úhlů pohledu. "Když jsem schopen porazit takové hráče, tak nějakou kvalitu mít určitě musím," řekl hráč, který figuroval před čtyřmi lety v žebříčku na 35. místě. Nyní ho čeká Pablo Cuevas. Uruguayec hraje Wimbledon teprve pošesté a zápas zde vyhrál po deseti letech. "Zkusíme na něj něco vymyslet, abych měl navrch," řekl Veselý.