Wimbledon 2019

Neodehrál tragický zápas, kdy by ho soupeř deptal při každé výměně. Přesto český tenista Tomáš Berdych dohrál na letošním Wimbledonu už v prvním kole, když prohrál s Američanem Taylorem Fritzem ve třech setech 4:6, 4:6, 3:6. Zkušený tenista dobře ví, že ho limituje jeho stav. Médiím po utkání řekl, že pokud mu to jeho tělo dovolí, má v plánu startovat na turnajích v Americe, zahrál by si tedy i na poslední grandslamové akci sezony - US Open. Otázka, zda uvažuje kvůli zdravotním trablům o možném konci kariéry, zůstala bez konkrétní odpovědi.

Třiatřicetiletý Berdych loni Wimbledon vynechal kvůli problémům se zády. Předtím zde hrál v letech 2017 a 2016 semifinále. V prvním kole v Londýně skončil teprve potřetí, hned úvodní zápas prohrál i v roce 2012 a při své premiéře před patnácti lety.

Někdejšího čtvrtého hráče světa v poslední době sužují zranění. Loni nehrál kvůli bolavým zádům půl roku. Letos začal sezonu výborně, na Australian Open se dostal do osmifinále a byl ve finále v Dauhá, ale od začátku března musel znovu turnaje vynechávat. Před Wimbledonem uvedl, že má problém s kyčlí a jeho stav už nikdy nebude stoprocentní.

"Nemyslím, že to bylo vyloženě špatné, ale prostě cítím, že to nemám v sobě. Nemám natrénováno a nemám moc co předvést. Tenis je v tomhle spravedlivý sport. Nemyslím, že to byl tragický den, ale když to v těle není, tak se není za co schovat. Hned se to ukáže," řekl Berdych novinářům.

V utkání s Fritzem rozhodl v prvním i druhém vyrovnaném setu game za stavu 4:5. Berdych v obou případech ztratil podání. S vítězem turnaje v Eastbourne Fritzem ve třetím setu rychle prohrával 0:5 a při svém servisu odvrátil "kanára". "Nikdy nebyl můj styl, abych si vyloženě řekl: tak to zabalíme. Nic mě netrápilo, zkoušel jsem si užívat čas na kurtu a byl z toho aspoň nějaký game," řekl. O dvanáct let mladšímu soupeři sice vzal poprvé v zápase podání, ale na obrat to nestačilo.

Utkání skončilo po hodině a 33 minutách po 46. vítězné ráně Američana. Berdych v duelu neproměňoval brejkboly - využil jen jeden ze sedmi. Naopak jeho soupeř, který nasázel 19 es, mu vzal servis čtyřikrát z osmi šancí. "Když člověk nemá batoh se všemi trumfy, tak se to prostě ukáže. Tohle je mladý kluk, který teď vyhrál turnaj, jde nahoru. Byl to hezký kontrast," konstatoval Berdych.

Vítěz třinácti turnajů na okruhu ATP možná hrál Wimbledon naposledy. Sentiment ho ale při odchodu z areálu nepřepadne. "Tohle je docela vtipný si sednout s touhle fotkou," ukázal na zeď v místnosti pro rozhovory, na které stál na centrkurtu po prohraném finále s Rafaelem Nadalem před devíti lety. "Stejně jako člověk ocení zpětně nějaký výsledek, tak možná zpětně bude vzpomínat."

Po Wimbledonu je přihlášen do turnaje ve Washingtonu. Pak ještě v Montrealu a Cincinnati, ale není jisté, jestli se dostane na těchto dvou akcích do hlavní soutěže. "Netuším, jestli jet tři týdny před tím do Ameriky. Vůbec nevím," pokrčil rameny

Jeho odchod z tenisu visí ve vzduchu. Záležet bude především na něm, jestli bude mít chuť. "Když se budu moct připravit, motivaci mám," řekl. Až si jednou v hlavě řekne dost, už nebude cesty zpět. "Já jsem asi takový typ, jakmile se jednou pro něco rozhodnu, tak už mě moc věcí nezlomí. Vždycky jsem byl takový, někteří říkali až dost tvrdohlavý, ale těch rozhodnutí jsem v kariéře udělal pár a myslím, že docela fungovaly."

Nejspíše se rozhodne ze dne na den. "Myslím, že se jednoho dne vzbudím a řeknu si, že už to stačilo. Nevím, jestli bych to hlásil dopředu, nebo až po zápase. Unáhlená rozhodnutí nebyla moje parketa a stejné to bude i teď," řekl.

Radit se s nikým nebude. "Asi budu přemýšlet nahlas, ale určitě mi nikdo neřekne, abych ještě hrál, nebo abych toho nechal. Tohle je rozhodnutí, které je jenom na mně. To je celé. Je to ale velké předbíhání," uvedl Berdych.

Teoreticky by bylo hezké se loučit na US Open. V New Yorku hrál v roce 2003 první hlavní soutěž na grandslamu. "Jo, to je pravda. Další věc můžeme hodit na stůl. Námětů je hodně. Uvidíme, co se z toho vyklube," dodal.