Wimbledon 2019

Česká tenistka Karolína Muchová porazila ve Wimbledonu Američanku Madison Brengleovou 6:3 , 6:4 a postupem do 3. kola vyrovnala své grandslamové maximum.

Občerstvení v podobě jahod, to je wimbledonská klasika.

Marie Bouzková, která se do soutěže dostala až jako "lucky loser" po nezdaru v kvalifikaci, bojovala v duelu s 31. nasazenou Marii Sakkariovou z Řecka o každý míč. Řekyně sázející na razanci sice občas kazila, ale jakmile se trefila do úderu, dostávala mladou Češku pod tlak a dokázala bodovat. Bouzková i tak vzala soupeřce podání a vedla 3:2, hned vzápětí však neudržela servis a bylo srovnáno. Rozhodující se v první sadě ukázala být desátá hra, kde česká tenistka podruhé ztratila podání a tím i celý set poměrem 4:6.

Ve druhém dějství už měla navrch Řekyně. Držela si servis, a když k tomu dvakrát prorazila podání české hráčky, spěl duel k poměrně rychlému konci. Sakkariová ovládla set v poměru 6:1 a může slavit postup do 3. kola.

Karolína Muchová šla na kurty All England Clubu "pomstít" Markétu Vondroušovou a zdolat Američanku Madison Brengleovou. V úvodu se to české tenistce dařilo a první sadu získala poměrem 6:3, když dvakrát prolomila podání soupeřky.

Start do druhé sady měla lepší Brengleová a rychle šla do vedení 3:0, jenže Muchová ukázala srdce bojovnice a jeden ztracený servis vybojovala rychle zpět. O chvíli později manko smazala úplně a vyrovnala na 4:4. A to nebylo všechno. Rozjetá Češka, která je ve světovém žebříčku na 68. místě, vzala v desáté hře soupeřce podání a urvala zápas ve svůj prospěch.

Muchová ve Wimbledonu uzavírá svoje premiéry na grandslamových turnajích a účastí ve 3. kole vyrovnala svůj počin z US Open.