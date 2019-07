Pestře hrající Muchová přivyká trávě, nejvíc se jí líbí US Open

Účastí ve věhlasném Wimbledonu uzavírá tenistka Karolína Muchová grandslamové premiéry. Nejvíc se jí líbilo na US Open, ale i All England Club ocenila. Pomalu si zvyká na travnatý povrch, na kterém je nebezpečná variabilní aktivní hrou, díky které už je ve třetím kole.

Druhé kolo ve Wimbledonu zvládla Muchová bravurně. Na kurt proti Američance Madison Brengleové šla s vědomím, že by měla vyhrát, a zvítězila 6:3, 6:4. "Potvrdila jsem to," řekla flegmaticky a při rozhovoru stejně jako na kurtu působila klidně.

Dvaadvacetiletá dcera bývalého fotbalisty Josefa Muchy se nerozhodila ani na začátku druhé sady, v které dvakrát ztratila servis a prohrávala 0:3. Na lavičce si řekla, že Brengleová servisem extra neublíží. "Že ji můžu kdykoli brejknout. Věděla jsem, že jsem ve hře. Potom už jsem si servis neprohrála a dotáhla to," dodala.

Česká tenistka Karolína Muchová porazila ve Wimbledonu Američanku Madison Brengleovou 6:3 , 6:4 a postupem do 3. kola vyrovnala své grandslamové maximum.

V Londýně je ve třetím kole a vyrovnala své grandslamové maximum. Stejně daleko se dostala loni při premiéře na US Open. Od té doby hrála prvně i na lednovém Australian Open a před měsícem na antukovém Roland Garros.

"Nejvíc se mi líbilo v New Yorku. Všechno je tam velké. Byla pecka, když jsem tam zahrála první super zápas," vyzdvihla US Open. "Wimbledon je úplně jiný. Bílé oblečení na trávě vypadá hezky. Austrálie byla super, prostředí pro hráče mi připadalo parádní a luxusní. A Paříž? Dobrý. Taková menší, pořád se tam musí přecházet."

Diváky její hra přitahuje. Vydrží ve výměně, ale umí zahrát čop, má ráda útočný styl, ke kterému patří přechod na síť s volejem. "Přizpůsobuju hru povrchu. Baví mě všechny. Na antuce můžu hrát s kraťasy, body si musím vypracovat. Na betonu se můžu do míčů víc opřít, na trávě úplně," řekla letošní finalistka z Prahy.

Na trávě odehrála ze všech povrchů nejméně zápasů. Postupně si ale na cupitání po zeleném pažitu zvyká. "Mám zatím velké rezervy, ale myslím, že se zlepšuju, a baví mě to. Míče trefuju čistěji, i když jsou kurty horší," poukázala na to, že každý travnatý kurt je jiný. "Některý je křivější, jinde to vůbec neskáče. Dneska to na jedné straně na bekhendu strašně sjíždělo. Člověk to musí odhalit a počítat s tím."

Při útočných výpadech se po volejích občas musí různě natahovat. "Prostě tam nějak skočíte. Rybičku na síti jako Becker ale zatím nedělám," podotkla se smíchem.

Grandslamové akce jsou pro tenisty v současnosti nadmíru důležité. Hráči na nich získají nejvíce bodů do žebříčku i si nejvíce vydělají. "S trenérem jsme z grandslamů udělali prioritu. Chci na ně být co nejlíp připravená," přitakala Muchová.

Ve Wimbledonu by si měla znovu vylepšit postavení v žebříčku WTA. Virtuální pořadí, v kterém je aktuálně 59., ale nesleduje. "Popravdě, ne," řekla. Mohla by se přitom dostat i do padesátky, pokud porazí Anett Kontaveitovou. Stejnou soupeřku zdolala na Roland Garros, ale Estonka jediný titul v kariéře získala na trávě. "Na trávě hraje líp. Snaží se hrát hodně rychle, takže bude nepříjemnější," očekává Muchová.