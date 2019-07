Veselý udržel koncentraci a přešel i přes Cuevase

Loňský osmifinalista Veselý se snažil po vyřazení turnajové šestky Zvereva udržet soustředěný. Proto odpověděl jen na deset procent blahopřejných zpráv, které mu zaplnily mobil. "Omlouvám se, ale je to emočně hodně vyčerpávající. Odepsal jsem jen úplně nejbližším, všem ostatním se ozvu až po turnaji," řekl Veselý.

Do souboje s 45. hráčem světa šel pokorně. Věděl, že není favoritem. "Cuevas je velmi inteligentní hráč, ale taky jsem vycítil, že ode mě po vítězství nad Zverevem lidé čekají, že bych i druhý zápas mohl zvládnout. Na hlavu to byl nápor, ale zvládl jsem ho skvěle," mohl se pochválit Veselý po skoro tříhodinovém utkání.

Český tenista Jiří Veselý bojuje s Uruguaycem Pablem Cuevasem ve 2. kole Wimbledonu.

Alastair Grant, ČTK/AP

První set ale ztratil, protože si hned v úvodním gamu zápasu prohrál podání. "On hrál zezačátku neskutečně, výborně podával," pochválil soupeře. Dobře to s českým hráčem nevypadalo ani po ztrátě servisu na úvod druhé sady, ale pak přišel zlom. "Pomohl mi vrátit se do zápasu. Od té chvíle jsem cítil, že se utkání láme. V tie-breaku jsem měl i trochu štěstí, ale to k tomu patří. Druhý set byl klíčový," uvedl Veselý.

S třemi zápasy v kvalifikaci vyhrál už pět utkání po sobě. To se mu naposledy povedlo předloni cestou za titulem na challengeru v Prostějově. "Většinou člověk tolik zápasů vyhraje, když vyhraje turnaj. Kvalifikaci jsem strašně dlouho nehrál, takže těch pět zápasů dlouho nebylo. Musím říct, že po kvalifikaci jsem měl čtyři dny volna, což pomohlo k tomu, abych nabral nové síly. Teď je to nový turnaj," řekl.

Jiří Veselý v utkání 2. kola Wimbledonu.

Alastair Grant, ČTK/AP

První set u kurtu sledovala manželka Denisa s dcerou Sofií, která se narodila v březnu. Veselý se ale snažil hledat pohledem spíše trenéra Michala Navrátila. "To je v ten daný okamžik to nejdůležitější, musím se soustředit na tenis a co případně změnit nebo čeho se držet. Zkrátka na svou práci," řekl pětadvacetiletý tenista.

S manželkou a malou dcerkou se může potěšit až po utkání. "Když mi to vyjde, rád s nimi strávím volný čas, je to relax z tenisového prostředí," řekl Veselý a doplnil: "Je to super, protože malá se začíná usmívat a hodně vnímá. Je to radost, není nic krásnějšího, když vaše dítě začíná dělat pokroky a vy jste u toho."

Český tenista Jiří Veselý se natahuje po míčku ve druhém kole Wimbledonu

Alastair Grant, ČTK/AP

Při rozhovoru si hrál se snubním prstýnkem na ruce. Při hře ho sundává, ale do tašky ho nedává, aby se mu nezatoulal. "Všechny náramky jsem vždycky poztrácel," řekl. Inspiroval se u jiných tenisových ženáčů. "Mám ho na tkaničce pravé boty. Okoukal jsem to, myslím, od Kevina Andersona nebo Andyho Murrayho."

Stejné to bude i v duelu o osmifinále proti Benoitu Pairemu z Francie. S 32. mužem žebříčku ATP letos na úvod sezony v indickém Puné prohrál. "Je šikovný, umí všechno. Má ale i fáze, kdy to může vystřílet. Připravím se na něj," řekl Veselý.