Pohádka patnáctileté tenistky nebere konce. V osmifinále čeká Gauffovou bývalá světová jednička

Talentovaná dívka nepřestává udivovat tenisový svět. Cori Gauffová postoupila ve Wimbledonu do osmifinále poté, co v třísetové bitvě zdolala Slovinku Polonu Hercogovou. V dalším kole se mladičké Američance postaví bývalá světová jednička Simona Halepová. Gauffová se zařadila po bok čtyř tenistek, které dokázaly na nejslavnějším turnaji postoupit do osmifinále a bylo jim méně než 16 let.

Patnáctiletá Američanka Cori Gauffová se raduje ze senzačního postupu do osmifinále Wimbledonu poté, co vyřadila Slovinku Polonu Hercogovou.

Před vycházející hvězdou světového tenisu se musely sklonit Venus Williamsová, Magdaléna Rybáriková i Polona Hercogová. V utkání proti posledně jmenované odvrátila mladičká Američanka v pátek na centrálním dvorci dva mečboly a vyhrála 3:6, 7:6, 7:5.

Závěr zápasu nabídl parádní tenisovou podívanou. Když poslední míč v předlouhé výměně dopadl z rakety Hercogové za autovou čáru, odhodila Gauffová raketu a skákala s neskrývanou radostí vysoko do vzduchu. To vše před očima dojatých rodičů a plného centrkurtu.

„Byl to můj první zápas na centrálním dvorci," řekla v pozápasovém rozhovoru Američanka, která se po sladké tečce tenisové bitvy usmívala od ucha k uchu. „O tomhle jsem ani nesnila, ale během celého zápasu jsem věřila tomu, že se můžu vrátit do duelu bez ohledu na to, jaké je skóre," dodala ke střetnutí, ve kterém musela čelit dvěma mečbolům.

Do čtvrtého kola Wimbledonu se 313. hráčka světového žebříčku probojovala jako nejmladší tenistka od roku 1991, kdy to dokázala jiná Američanka Jennifer Capriatiová. Mezi další patnáctileté tenistky, které se probojovaly do této fáze turnaje patří například Steffi Grafová. V pondělí Gauffová nastoupí proti rumunské favoritce Simoně Halepové, bývalé světové jedničce.