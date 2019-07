Nejúžasnější je, jak jsem bojovala, vyprávěla po vyřazení světové jedničky americká tenistka

Tráva jí svědčí. Důkazem je i to, že z patnácti zápasů, které letos na ní odehrála, čtrnáctkrát odcházela jako vítězka. Nyní Alison Riskeová válí i ve Wimbledonu. V osmifinále otočila utkání proti světové jedničce Ashleigh Bartyové a poprvé v kariéře se mohla radovat z postupu do grandslamového čtvrtfinále. „Jsem hrdá na to, jak jsem zvládla tento zápas,“ prohlásila americká tenistka.