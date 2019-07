Wimbledon 2019

Třiatřicetiletá Strýcová zvládla na londýnské trávě pět zápasů dvouhry a včera přidala čtvrtou výhru ve čtyřhře, v které je rovněž v semifinále. "Lhala bych, kdybych tvrdila, že jsem čerstvá. Jsem unavená, ale ne k.o. Tak normálně," řekla.

Na turnajích je zvyklá hrát dvouhru a čtyřhru zároveň. Porce devíti zápasů během devíti dnů ale už je znát. "Když se vyhrává, únava není taková. Teď se držím v euforii, napětí a koncentraci," řekla Strýcová, která v neděli navíc řešila zablokovaný krk. "Cítím ho pořád. Je tuhý, ale hrát se s ním dá a neomezuje mě," ujistila.

Barbora Strýcová při čtvrtfinále s Britkou Johannou Kontaovou.

Kirsty Wigglesworth, ČTK/AP

Odstoupení ze čtyřhry, aby si před životním semifinále dvouhry odpočinula, v žádném případě neplánovala. "Ani na moment mě nenapadlo: prdím na to, protože mám důležitý zápas v singlu. Díky deblu se tolik nesoustředím na dvouhru, nebabrám se tolik v myšlenkách, jaké to asi bude," naznačila, že si naopak čtyřhrou pomáhá.

I Williamsová hrála dvě soutěže, s Britem Andym Murraym si zkusili smíšenou čtyřhru a vypadli ve 3. kole. "Jestli na tom bude podobně, nevím. Hraje jiný tenis než já. Myslím, že to taky trošičku cítí, ale ne tak extrémně," uvedla Strýcová.

Večer před semifinále si dala dle svého zvyku kuře s rýží a doufala, že se dobře vyspí. "Rutinu měnit nebudu," řekla. Snaží se udržet v klidu a nepodléhat příliš euforii. "Nic si (o sobě) nečtu. Odepisuju kamarádům a rodině a známým, což je slušnost poděkovat za gratulaci. Jinak se tím nenechám rozptylovat. Nechci," řekla.

Serena Williamsová, soupeřka Barbory Strýcové v semifinále.

Kirsty Wigglesworth, ČTK/AP

Rodičům už psát nemusí, protože přijeli do Londýna a budou fandit v lóži. Dorazila i sestra s dětmi. "Bude to normální zápas, přijelo asi dvacet lidí, ale v pohodě," smála se Strýcová. Blízkým zařídila ubytování, jinak se nerozptyluje. "Nahlásila jsem dopředu, že se o ně starat nebudu. Je jich dost, aby se o sebe postarali."

Taktiku před zápasem probere s trenéry Davidem Kotyzou a Lukášem Dlouhým až dnes. Jasné je, že se bude snažit hrát útočně. "Budu vyrážet na síť, ale otázkou je, co mi dovolí. Ale když bude šance, půjdu dopředu," přikývla a chtěla zůstat pevná v hlavě, aby ustála očekávaný tlak favoritky. "Když to párkrát zabije, tak se neleknout a pořád tam být. To bych chtěla, aby se mi to povedlo."

Barbora Strýcová si zahraje wimbledonské semifinále i ve čtyřhře.

Ben Curtis, ČTK/AP

Někdejší dlouholetou světovou jedničku a držitelku 23 grandslamových titulů Strýcová uznává. "Za to, jaká je sportovkyně a co všechno dokázala. Je neuvěřitelný sportovec, který nemá obdoby," řekla. Jinak se o sedmatřicetileté Američance bavit nechtěla. V šatně prý hvězdná soupeřka odpoví na pozdrav jen tu a tam. "Někdy řekne ahoj, někdy ne. Ale že bychom se vybavovaly, to ne," řekla Strýcová.