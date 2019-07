TENIS ONLINE: Záblesk naděje? Strýcová se zvedá. První finalistka už je jasná

Vzájemná bilance sice vyznívá jednoznačně pro Američanku, ale až česká tenistka vstoupí na trávu centrkurtu, strach z třiadvacetinásobné grandslamové šampionky mít nebude.

"Nebojím se jí," řekla Strýcová před duelem se sedminásobnou vítězkou londýnského turnaje. "Je velkou šampionkou, skvělou sportovkyní, ale nebudu myslet na to, čeho všeho dosáhla. Půjdu tam a udělám maximum," prohlásila.

Barbora Strýcová v akci během semifinále Wimbledonu proti americké tenistce Sereně Williamsové.

Alastair Grant, ČTK/AP





Třiatřicetiletá Strýcová je v grandslamovém semifinále poprvé a na okruhu získala dva tituly ve dvouhře. O pět let starší Američanka vyhrála 72 turnajů a vydělala tenisem přes 88 milionů dolarů, zatímco Strýcová necelých deset.

S Williamsovou hrály třikrát a plzeňská rodačka nezískala ani set. Ve Wimbledonu se střetly před sedmi lety v prvním kole, naposledy spolu hrály předloni v osmifinále Australian Open a byl to nejvyrovnanější zápas.

Americká tenistka Serena Williamsová během semifinále Wimbledonu.

Ben Curtis, ČTK/AP

I třetí grandslam sezony může mít českou finalistku. V lednu hrála finále Australian Open Petra Kvitová, na pařížské antuce bojovala o titul Markéta Vondroušová.

Zápas turnajové sedmičky Halepové s osmičkou Svitolinovou, přemožitelkou Karolíny Muchové ze čtvrtfinále, trval hodinu a dvanáct minut. Zpočátku se však zdálo, že půjde spíše o klasickou antukovou bitvu než o zápas na trávě. Hrály se dlouhé výměny od základní čáry. První game trval devět minut, dva dohromady dvacet a tenistky v nich odehrály 32 výměn. Vyšla z nich lépe Halepová, která vedla 2:0.

Romunka Simona Halepová při semifinále s Elinou Svolinovou z Ukrajiny.

Hannah Mckay, Reuters

Pak utkání zrychlilo. Rumunka si sice prohrála servis, ale víc už Ukrajince v první sadě nedovolila. Ještě měla problém úvodní dějství ukončit, potřebovala k tomu šest setbolů. Pevnější ve výměnách byla i ve druhém setu, v kterém jí stačil jeden brejk Svitolinové. Halepová dobře bránila, ale vyhrála i na vítězné údery 26:10.

"Je to nádherné. Jsem nadšená a je to jeden z nejhezčích okamžiků v mém životě," řekla loňská vítězka Roland Garros. "Nebylo to tak snadné, jak ukazuje výsledek. Musela jsem bojovat, ale hrála jsem dobře takticky a byla silná mentálně i fyzicky. Tohle je moje nejlepší tenisová verze," uvedla sedmadvacetiletá Halepová, která je v pátém grandslamové finále.

Ukrajinka Elina Svitolinová při utkání se Simonou Halepovou z Rumunska.

Pool, Reuters

Bylo jí jedno, jestli ve finále narazí na Strýcovou, nebo Williamsovou. "Bude to poslední zápas turnaje a finále Wimbledonu. Nemůžu si přát víc," pronesla Rumunka.