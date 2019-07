Ve Wimbledonu po jedenácti letech! Kdo ovládne čtyřicátý duel tenisových legend?

Fanoušci se opět dočkali. Jejich vzájemné souboje totiž nikdy neomrzí. Po semifinálové bitvě před měsícem na French Open dojde i ve Wimbledonu ke střetu dvou legend. Roger Federer se v pátečním semifinále ve Wimbledonu utká se svým největším rivalem, Rafaelem Nadalem. A to už po čtyřicáté.

Čtyřiadvacetkrát se z vítězství radoval Nadal, patnáctkrát Federer. Na trávě je zatím úspěšnější švýcarský tenista. Ve třech vzájemných duelech na tomto povrchu dokázal svého španělského soupeře dvakrát porazit. To zatím poslední utkání, které se odehrálo v roce 2008, a které je považováno za jeden z nejlepších zápasů v tenisové historii, vyhrál ve Wimbledonu Nadal po setech 6:4, 6:4, 6:7, 6:7 a 9:7.

„Hrát proti Rogerovi je vždy unikátní záležitostí,“ prohlásil před nadcházejícím semifinále Nadal na webu ATP. „Jsem nadšený, že tady k tomu po jedenácti letech opět dojde. Hodně to pro mě znamená a myslím si, že i pro Rogera. Budu hrát proti tomu nejspíš nejlepšímu hráči na tomto povrchu a pokud se chci dostat do finále, musím vydat ze sebe to nejlepší,“ vyprávěl dál osmnáctinásobný grandslamový vítěz.

Federer i Nadal jsou nyní ve vynikající formě. Nadal vyhrál antukový turnaj v Římě a poté French Open. Federer si zahrál semifinále proti Nadalovi na French Open a potom ovládl turnaj na trávě v Halle, kde získal svůj sto druhý titul v kariéře. „Poslední dva měsíce byly pro mě osobně velice dobré a myslím, že i pro Rogera. Stále cítíme, že máme možnost bojovat o tituly. Díky tomu jsme stále ještě tady a hrajeme s takovou intenzitou,“ dodal Nadal, který se letos jako první hráč kvalifikoval na prestižní Turnaj mistrů.

Na utkání se těší i Roger Federer, který po čtvrtfinálovém vítězství nad Keiem Nišikorim mohl slavit stou výhru ve Wimbledonu, což se doposud žádnému tenistovi ještě nepodařilo. „Během zápasu jsem na to vůbec nemyslel. Úplně jsem na to zapomněl. Až když jsem se po utkání podepisoval, tak mi nějaký chlapec blahopřál ke stovce a uvědomil jsem si to,“ líčil s úsměvem vítěz třiadvaceti grandslamů.

„Když se ohlédnu zpátky, tak některé z těch sto výher byly opravdu neuvěřitelné,“ přiznal. Teď už se však soustředí na semifinále proti Nadalovi. „Na tomto povrchu jsme spolu nehráli opravdu hodně dlouho. Je skvělé, že jsme fit, a že stále ještě hrajeme. Je fantastické, že budeme zase hrát proti sobě,“ uzavřel Federer.