Náplast na bolest? Česká wimbledonská senzace už má v kapse skoro 17 milionů

Barbora Strýcová se sedminásobnou vítězkou wimbledonského turnaje prohrála 1:6 a 2:6. S klidem si ale může říct, že odehrála ve 33 letech svůj nejlepší grandslam. Díky tomu se v žebříčku dvouhry posune na 32. místo. Úspěšným vystoupením ve dvouhře si vydělala 588.000 liber (16,7 milionu korun).

"Je trochu smůla, že jsem narazila na soupeřku, jako je Serena. Snažila jsem se, jak jen jsem mohla. Ale i kdybych byla stoprocentně fit, neměla bych šanci, protože mě vůbec nepustila do zápasu," řekla Strýcová.

Semifinále grandslamového turnaje si užívala. Ve chvílách, kdy si vysloužila potlesk zaplněného hlediště centrálního dvorce, byla jako ve snu. "Lidi byli skvělí. Zdálo se mi, že mi fandí snad víc než jí a bylo to úžasný," řekla.

Sama ale po utkání přiznala, že Američanka utkání dominovala, ať dělala zkušená Češka všechno možné. "Serena hrála extrémně dobře. Podala nejlepší výkon na turnaji. Skvěle podávala. Její údery měly délku, padaly k základní čáře," složila Strýcová soupeřce poklonu.

Teď se může naplno soustředit na semifinále čtyřhy. Pokud totiž získá titul v deblu, stane se světovou jedničkou. "Je to obrovská motivace, ale snažím se na to nemyslet. Nemám to v hlavě, že by mě to ovlivňovalo. Vím to, ale neřeším," řekla Strýcová. "Tělo už začínám cítit. Zápas bude moc těžký, dost důležitý a já chci parťačce co nejvíc pomoct," dodala.