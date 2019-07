Wimbledon 2019

Skvělé! Barbora Strýcová slaví postup do wimbledonského finále. Ve dvouhře jí to nevyšlo, klaplo to až na druhý pokus. Po boku tchajwanské parťačky Sie Šu-wej vyhrála Strýcová v semifinále čtyřhry nad prvním nasazeným párem Babosová, Mladenovicová po setech 7:6, 6:4. Naopak české tenistky Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou si finále Wimbledonu nezahrají, podlehly kanadsko-čínskému páru Gabriela Dabrowská, Sü I-fan 1:6, 6:3, 3:6. Do boje o titul ve smíšené čtyřhře nezasáhne ani Květa Peschkeová, spolu s Wesleym Koolhofem podlehli páru Ivan Dodig, Čchan Jüng-žan 5:7, 4:6.