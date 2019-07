TENIS ONLINE: Srovnáno! Federer ve druhém setu Djokoviče spláchl, bitva o titul pokračuje

Jen semifinálový duel Federera s Nadalem by mohl co do významu konkurovat dnešnímu souboji. Bitva švýcarské hvězdy Rogera Federera s nejlepším hráčem současnosti Novakem Djokovičem slibuje výbornou podívanou.

O wimbledonský titul se spolu obě legendy utkají potřetí, obě předchozí finále pro sebe rozhodl Djokovič.

Roger Federer slaví postup

Tim Ireland, ČTK/AP

Celkem už mají za sebou 47 vzájemných duelů, v bilanci vede Srb 25:22. Na grandslamovém turnaji se potkají pošestnácté a i v této statistice má mírně navrch Djokovič (9:6).

Dvaatřicetiletý rodák z Bělehradu přišel cestou do finále jen o dva sety - v třetím kole s Polákem Hurkaczem a v semifinálovém souboji s Robertem Bautistou-Agutem.

Úplně stejně je na tom jeho soupeř. Federer ztratil hned úvodní sadu na turnaji v prvním kole s Jihoafričanem Harrisem, o druhou pak přišel stejně jako Djokovič v semifinálové bitvě s Nadalem.

Pokud se Djokovičovi podařilo loňský titul obhájit, připsal by si svůj šestnáctý grandslamový titul a na rozdíl dvou by se přiblížil Rafaelu Nadalovi. Navíc by se stal prvním třicátníkem v open éře, který dokázal vítězství v All England Clubu obhájit.