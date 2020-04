Navrátilová pohromu pro tenis předvídala. Teď má další špatnou prognózu

Ve Wimbledonu se cítí jako doma, však zde slavila neuvěřitelných osmnáct titulů, z toho devět ve dvouhře. Po aktivní kariéře se tam pravidelně vrací v roli televizní komentátorky a váženého hosta, letos se ale Martina Navrátilová do All England Clubu na přelomu června a července stejně jako celý tenisový svět nepodívá. „Bylo to nevyhnutelné,“ souhlasí česká legenda v rozhovoru pro BBC s rozhodnutím největší tenisový svátek pro letošek zrušit.