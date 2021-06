Skandál, který otřásl tenisem, ožívá. Šlo o prokletí, nebo požehnání?

McEnroe, dnes už prošedivělý 62letý kmet, se do areálu All England Clubu letos vrací opět v roli komentátora BBC a vzpomínkám na památný moment se pochopitelně nemohl vyhnout.

Co se tehdy před čtyřmi dekádami v Londýně přihodilo?

Američan narozený v západoněmeckém Wiesbadenu už tehdy dorazil do tenisového svatostánku s nálepkou „super spratka", jak ho britské bulvární listy po předchozích účastech ve Wimbledonu překřtily.

A do ráže se dostal hned v prvním kole proti krajanovi Tomu Gulliksonovi za stavu 1:1 v prvním setu. Poslal dělový servis na „téčko", jenže umpirový sudí Edward James zahlásil aut.

McEnroe s proslulou kudrnatou hřívou nakvašeně šel k sudímu a spustil na něj legendární hlášku. „Vápno tady vylétlo všude kolem. To nemůžeš myslet vážně. To nemůžeš myslet vážně (You cannot be serious). Ten míč spadl na čáru. Jak vůbec můžeš zahlásit aut. Všichni na stadionu to viděli a ty zahlásíš aut. Vy chlapy jste žumpa světa, víte to?" zuřil Američan.

Takhle referoval o McEnroeově extempore britský list Daily Mail.

repro Daily Mail

Sudí James ale zachoval džentlmenské dekorum a reagoval slušně: „Pane McEnroe, tenhle bod dávám proti vám." Američan se neuklidnil ani tváří v tvář přivolanému vrchnímu turnajovému arbitrovi. „Řekl jsem mu, že je žumpa světa. A to přesně je," zopakoval.

A to ještě v zápase nebylo vše. Sudí opět zareagoval, když Američan mlátil raketou o posvátnou wimbledonskou trávu. „Zneužíváte svoji raketu, pane McEnroe," káral arbitr.

„Jsi nekompetentní blbec, urážka celého světa," jel si svoji McEnroe dál. Zápas však nakonec vyhrál, stejně jako celý turnaj po finálové výhře nad Björnem Borgem.

Jak už ale bylo zmíněno, v paměti spíše zůstal vzteklý výstup než pozdější titul.

📺🎾 In #1981 John McEnroe launched a tirade at the umpire in his first round match at Wimbledon, shouting “You cannot be serious!” later going on to win the championship



Is he remembered more for this phrase than his playing? #80s #80sSport pic.twitter.com/Tl5ACHDNWH — Huzku (@huzkutweets) June 22, 2021

„Nazval bych to takovým smíšeným požehnáním, ale spíše pozitivním než negativním," komentuje nyní pro BBC s odstupem 40 let nezapomenutelné extempore, které ho provází dodnes.

„Během 15leté kariéry jsem to pak už nepoužil. Ale když jsem začal hrát veteránské turnaje, dostával jsem zaplacené extra bonusy, když jsem to znovu řekl. Teď už to říkám napůl v žert, ale zároveň jsem i trochu vážný. Lidi už to ode mě očekávají. Je neuvěřitelné, že koment z roku 1981 se mnou pořád žije. Nevím, jestli je to pěkné, nebo špatné. Je hezké, že jsem zůstal v paměti, ale samozřejmě by bylo fajn, kdyby se na mě vzpomínalo spíše kvůli úspěchům," přemítá.

Zároveň dodává, že podobné výlevy budou brzy jen součástí historie, protože podle něj je nevyhnutelné, že v blízké budoucnosti už budou auty hlásit jen technologie a zcela se tak vyloučí lidský faktor a tím pádem i důvod k hádkám.

„Věřím, že jsme blízko době, kdy už nebudou žádní čároví rozhodčí. Bude to spíše dříve, než později. Někde je to realitou už nyní. Byl bych překvapen, kdyby turnaje, které si technologii mohou dovolit, k tomu nesáhly. Hráči by to podle mě přivítali," dodává.