Tausonová - Krejčíková 3:6, 2:6 Krejčíková parádně zvládla wimbledonskou premiéru

Šampionka antukového Roland Garros Barbora Krejčíková, Karolína Plíšková a Tereza Martincová postoupily na trávě Wimbledonu do druhého kola. S turnajem v All England Clubu se rozloučila Marie Bouzková a zápasy Markéty Vondroušové Kateřiny Siniakové byly kvůli dalšímu zpoždění programu zaviněnému deštěm v Londýně přeloženy na středu.

Počasí divákům v All England Clubu zatím nepřeje, také úterní program Wimbledonu narušil déšť.

Vítězka dvouhry i čtyřhry z Paříže Krejčíková při premiéře v hlavní soutěži dvouhry ve Wimbledonu porazila Dánku Claru Tausonovou 6:3 a 6:2. Turnajová osmička Plíšková díky první výhře na trávě v sezoně porazila semifinalistku French Open Tamaru Zidanšekovou 7:5 a 6:4 a Martincová zdolala turnajovou osmadvacítku Alison Riskeovou z USA 6:2, 4:6 a 6:1.

Zápas Krejčíkové odkládalo počasí, ale pětadvacetiletá hráčka se nenechala rozhodit. Na dvorci číslo tři odvrátila všech pět brejkbolů a osmnáctileté Dánce vzala podání třikrát. Obě hráčky měly 19 vítězných míčů, ale Krejčíková udělala jen 13 chyb, zatímco soupeřka dvakrát tolik.

"Čekání na zápas bylo nepříjemné, není teplo, což mi nesedí. Ale jsem ráda, že se mi to takhle podařilo odehrát. Trošku jsem měla obavy, protože když jsem na tom kurtu před třemi dny trénovala, přišel mi strašně rychlý. Teď byl v pohodě, cítila jsem se dobře. Šla jsem do zápasu bez očekávání, věděla jsem, že musím bojovat o každý balon a nějak to dopadne," řekla.

Turnajová čtrnáctka Krejčíková vyhrála za hodinu a deset minut a při odchodu se v plisované sukni zatočila dokola a zvedla směrem k fanoušků palec nahoru. Ve druhém kole narazí na Němku Andreu Petkovicovou, která hraje Wimbledon podesáté.

Karolína Plíšková v utkání se Zidanšekovou prohrávala 0:3 a za stavu 3:5 odvrátila při podání soupeřky setbol. První sadu otočila a k zisku druhé jí stačil jeden brejk z páté hry. Oba sety ukončila esem.

"Začátky nemám úplně nejlepší a čím déle se hraje, tím se cítím líp a líp, a to bylo i dneska. Od stavu 1:4, 2:5 jsem hrála slušně, servis mě podržel v důležitých okamžicích. Cítila jsem, že mám tlak z úderů. Takhle když budu hrát, tak budu spokojená," řekla Plíšková.

Ve druhém kole se utká s Chorvatkou Donnou Vekičovou, kterou porazila nedávno v 1. kole na pařížské antuce. "Na trávě to asi bude těžší než na antuce. Přijde mi, jak měla koleno (operaci), tak do toho mega střílí, ale dá se to a bude to dobrý zápas," uvedla Plíšková.

Martincová porazila Riskeovou za dvě hodiny. "Je to skvělý pocit. Přála bych to zažít každýmu tenistovi. Wimbledon je fakt specifický místo," radovala po první výhře v All England Clubu.

Vyplatilo se jí, že hned po Roland Garros odjela do Anglie a na dvou turnajích odehrála osm zápasů na trávě. "Pomůže, když se to sejde před hlavním turnajem. Trávu jsem vždycky měla ráda, a i když začátky nebyly výsledkově dobrý, věřila jsem, že na trávě můžu hrát dobře," řekla. O první postup do třetího kola na grandslamu bude hrát s Nadiou Podoroskou z Argentiny.

Bouzková rozehrála zápas s Věrou Zvonarevovou v pondělí a za stavu 5:7 a 2:2 byl duel kvůli tmě přerušen. V dohrávce ztratila Češka podání na 4:5 a Ruska set dopodávala. Vítězce juniorky na US Open 2014 Bouzkové se zatím mezi ženami na grandslamech nedaří, z deseti startů v hlavních soutěžích prohrála devětkrát v 1. kole.