Krejčíková chce být s trávou v symbióze. Hrála jsem až nad očekávání dobře, říká

Sebevědomí nabrané cestou za senzačním titulem v Paříži pomohlo tenistce Barboře Krejčíkové i ve Wimbledonu. Premiérový zápas na trávě v All England Clubu zvládla díky jistotě ve výměnách, jelikož o servis se moc opřít nemohla. Pro hru na trávě má předpoklady, ale teprve se s povrchem sžívá a chce s ní být v souladu.

"Hrála jsem dobře, až nad očekávání dobře. Jsem spokojená," mohla se usmívat Krejčíková po výhře nad Dánkou Clarou Tausonovou, které povolila jen pět gamů.

Krejčíková čelila brejkbolu hned v první hře utkání, ale odvrátila i další čtyři. Z třinácti nevynucených chyb šlo šest na vrub dvojchyb. "Nejhorší na mé hře byl servis, ale když jsme se dostaly do výměny, cítila jsem se docela silná. I když servis nešel, tak jsem našla cestu, jak vyhrát jinak. To je ta nejdůležitější zpráva, že se nezhroutím a dokážu reagovat," uvedla.

Na trávě nemá ve dvouhře prakticky žádné zkušenosti. Je sice na grandslamu premiérově nasazená, jako číslo čtrnáct, ale svoji pozici bere s pokorou. "Nemám žádné zkušenosti, je to prostě jiné. Jdu zápas od zápasu a nějak bude. Důležité je bojovat. Beru spíš jako výzvu, abych se na trávě naučila hrát a abych na ní třeba v následujících letech mohla hrát dobře."

Na trávě sice nemá moc nahráno, ale vzhledem k svému citu pro míč má potenciál uspět i na zeleném pažitu. "Odevšad slyším: Ty jsi šikovná, ty to na té trávě budeš umět. Ale já se tak zatím necítím, spíš se hledám. Ten první zápas jsem hrála nad očekávání dobře," řekla.

Na trávě se ale chce naučit hrát. Hned v první výměně zkusila výpad k síti, ale neuspěla a nakonec zápas vyhrála od základní čáry. Když ale zvládne efektivněji přechod k síti, jako skvělá deblistka by měla úspěšně zakončovat. A navíc, její učitelkou a lektorkou byla wimbledonská šampionka Jana Novotná, která se k titulu prodrala přes čopy a útočnou hru.

"Na antuce i betonu hraju slušně, teď ještě tráva. Na ní bych se chtěla naučit. To je můj cíl pro tenhle turnaj. Chci zjistit, co funguje a co ne, jak se mám přizpůsobit. Potřebuju, aby mě tráva poslouchala a byly jsme v symbióze," pronesla pětadvacetiletá Krejčíková.

Zápas ve Wimbledonu byl její první po triumfu v Paříži. Dál se tak veze na vítězné vlně. "Štrasburk jedna, dva, tři, čtyři, pět. V Paříži sedm. Takže třináctý zápas," spočítala bez zaváhání. Před Roland Garros totiž získala ve Štrasburku premiérový titul na okruhu WTA.