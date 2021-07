Murray opět předvedl svoji zarputilost. Slušné na chlapíka s kovovou kyčlí, říká britská tenistka

Čtyřiatřicetiletý Murray dosud nikdy na grandslamovém turnaji neprohrál s hráčem, který by v žebříčku ATP figuroval tak nízko jako Otte (151.). Na trávě v All England Clubu navíc nikdy nevypadl dříve než ve 3. kole. Ve středu se ale zdálo, že tuto bilanci neudrží. Krátká přestávka za stavu 2:2 ve čtvrtém setu, kdy pořadatelé zatáhli střechu, aby se mohlo dohrát pod umělým osvětlením, ale Murrymu vlila krev do žil. Po pauze vyhrál sedm z následujících devíti gamů a dostal zápas zpátky pod kontrolu.

"Konec zápasu jsem si užíval, ten prostředek zase tak moc ne," řekl Murray po zápase, který skončil až půl hodiny před půlnocí SELČ. "Atmosféra při zápase byla úžasná. Potřeboval jsem každou pomoc a oni odvedli skvělou práci," pochvaloval si podporu 7500 fanoušků, kteří mohli podle současných koronavirových pravidel do hlediště. "Jedním z důvodů, proč pořád hraju, jsou chvíle jako tahle. Kdo by se toho chtěl vzdát," řekl domácí favorit, jenž ve Wimbledonu startuje vinou série zdravotních potíží poprvé od roku 2017.

Murray, jenž se od roku 2019 po operacích kyčle snaží propracovat zpět a v hlavní soutěži letos startuje coby 118. hráč světového žebříčku na divokou kartu, změnil v pauze taktiku. "Musel jsem něco změnit. Začal jsem si více chodit pro svoje údery, víc jsem diktoval výměny. Chybí mi zápasová praxe, špatně jsem se rozhodoval a byl jsem rozhozený. Poslední dva sety jsem ale odehrál správně," dodal skotský tenista, jenž v letošní sezoně odehrál na okruhu ATP jen pět zápasů.

Nezastavilo ho ani podklouznutí a pád ve čtvrtém setu, po němž se s bolestivým výkřikem chytil za třísla. "Slušný výkon na chlapíka s kovovou kyčlí," okomentovala Murrayho výkon druhá nejlepší britská tenistka Heather Watsonová na Twitteru.

Jeho dalším soupeřem bude turnajová desítka Denis Shapovalov. Kanadský tenista půjde do duelu s Murraym odpočatý poté, co do 3. kola postoupil bez boje. Španěla Pabla Andújara na kurt nepustilo zranění žeber.