Krejčíková, Muchová i Siniaková postupují, Plíšková vypadla. Po zkratu balí i Vondroušová

Přemožitelka Kristýny Plíškové, Ruska Pavljučenkovová, bude další soupeřkou Muchové. Krejčíková, která už vyhrála čtrnáctý zápas v řadě, se o osmifinále utká s vítězkou duelu mezi Ukrajinkou Martou Kosťukovou a Anastasijí Sevastovovou z Lotyšska.

"Pro mě už byl úspěch, že jsem uhrála první kolo a dostala se do druhýho. Teď jsem odehrála další dobrej zápas a třetí kolo tady je určitě úspěch," řekla Krejčíková a dodala: "Travařkou nejsem, pořád se hodně věcí učím, ale jsem pyšná, jak se mi daří najít cestu skrz. Zápas byl vyrovnaný, nahoru dolů a bylo důležité dostat se první do brejku, to je tady velká výhoda."

Extending that singles win streak to 14 across two surfaces... 🧱🌱



Roland-Garros champion 🇨🇿 @BKrejcikova is into Round 3 with a 7-5, 6-4 victory over Petkovic!#Wimbledon pic.twitter.com/RFywcZIZmy — wta (@WTA) July 1, 2021

Krejčíková zvládla zápas za hodinu a dvacet minut. Působila na kurtu klidně, hrála dlouhé míče a zařazovala i na trávě účinný čop z bekhendu. V úvodním setu o první výhodu brejku přišla, ale podruhé prorazila podání Němky na 6:5 a sadu při svém podání dokončila. Podobné to bylo ve druhém setu, brejk z první hry neudržela. ale rozhodla v devátém gamu a proměnila druhý mečbol.

Česká tenistka Karolína Muchová ve druhém kole Wimbledonu proti Camile Giorgiové.

Ian Walton, Reuters

Semifinalistka letošního Australian Open Muchová získala úvodní set díky dvěma brejkům v závěru, ve druhém si nejprve nechala za stavu 3:3 ošetřit palec pravé nohy, koncovka se jí ale nevydařila. Ve třetí sadě vedla už 4:0 a zápas pak při svém podání dotáhla k postupu. V dlouhém devátém gamu ale musela čelit i brejkbolu, než proměnila pátý mečbol.

"Byl to těžký zápas. Od začátku jsem si musela zvyknout na ty rány. Celkově to nebyl úplně nejlepší zápas na to dostat se do nějakého rytmu. Hodně jsem si pomáhala servisem, takže ty moje gamy šly docela rychle," řekla Muchová. K problému s palcem uvedla: "Pošoupla se mi noha v botě, narazila mi o konec a zlomil se mi nehet na pravé noze. Je to docela nepříjemné. Pomohlo mi, že to fyzio zatejpovala. A potom ještě ve třetím setu za stavu 5:3 jsem na to blbě dostoupla a ještě mě to začalo trošku bolet. Ale teď mám den k dobru, takže se to budeme snažit ošetřit."

V cestě do osmifinále Muchové stojí ve formě hrající Pavljučenkovová. "Určitě má teď sebevědomí a hraje výborně. Bude to určitě hodně těžké, protože je na vlně," řekla Češka.

Siniaková porazila Vandewegheovou ve Wimbledonu už v roce 2018 a dnes opět Američanku vyřadila ve třech setech. Česká tenistka postoupila navzdory osmi dvojchybám do třetího kola, čímž si v Londýně vyrovnala maximum. "Jsem nadšená a moc ráda. Zápas ale byl hrozně těžký, vůbec jsem to necítila na kurtu a obzvlášť s Coco není na trávě žádný rytmus. Kurt byl docela zničený, což mě překvapilo. Byl to boj a jsem moc ráda, že jsem to zvládla a vyhrála," řekla.

V dalším zápase ji čeká světová jednička Ashleigh Bartyová z Austrálie, která porazila 6:4, 6:3 Rusku Annu Blinkovovou. Půjde o jejich první vzájemný duel. "Půjdu na kurt s tím, že můžu určitě vyhrát, ale musím být víc jak stoprocentní," řekla Siniaková.

Vondroušová vypadla s domácí držitelkou divoké karty Emmou Raducanuovou, až 338. hráčkou světa, po setech 2:6 a 4:6. Ve druhé sadě přitom Češka vedla už 3:0 a vypadalo to, že se nadechuje k obratu. Jenže od té chvíle uhrála Vondroušová jedinou hru a s turnajem se nečekaně loučí.