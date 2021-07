TENIS ONLINE: Česká bitva ve Wimbledonu. Plíšková zatím potvrzuje roli favoritky

"Je bojovná a nedá míč zadarmo. Musím být od prvního do posledního míče připravena, nečekat na její chyby a uhrát si to sama," plánovala Plíšková před zápasem. "Kája je neskutečná hráčka a budu se snažit hrát to, co umím nejlépe," řekla Martincová, která je poprvé na grandslamu ve třetím kole.

Na okruhu WTA se spolu utkaly v minulosti jednou. Předloni v prvním kole US Open vyhrála Plíšková ve dvou tie-breacích. "Bylo to těžké," vzpomínala Plíšková.