Muchová - Pavljučenkovová 7:5, 6:3 TENIS ONLINE: Paráda! Muchová i Krejčíková jsou v osmifinále Wimbledonu, Siniaková na jedničku nestačí

Česká tenistka Karolína Muchová vyhrála v sobotu ve třetím kole Wimbledonu nad Ruskou Anastastií Pavljučenkovovou po setech 7:5 a 6:3. Na travnatých dvorcích All England Clubu uspěla i šampionka z French Open Barbora Krejčíková, která porazila Lotyšku Anastasiji Sevastovovou 7:6, 3:6 a 7:5. Jako poslední z českých hráček půjde v sobotu ve dvouhře do hry od 19 hodin Kateřina Siniaková v duelu se světovou jedničkou Bartyovou. Všechny zápasy můžete sledovat v podrobných online reportážích na Sport.cz.

Karolína Muchová nerozehrála duel s Ruskou Pavljučenkovovou dobře a rychle nabrala manko 0:2. Ztracený servis si ale okamžitě vzala zpět a srovnala krok. Aby zvratů nebylo málo, následně však česká bojovnice opět ztratila podání a pustila soupeřku do vedení 4:2.

Napínavé drama pokračovalo a podání bylo pro hráčky mnohdy tak trochu za trest, brzy totiž bylo opět srovnáno na 4:4. Koncovka sady byla pořádně dramatická, zvláště kvůli tomu, že tenistky dál ztrácely servis. Muchová vedla 5:4 a šla podávat na zisk sady, jenže nebyla úspěšná. Situace se opakovala za stavu 6:5 a tentokrát už nezaváhala a ovládla první dějství zápasu poměrem 7:5.

Karolína Muchová je ve Wimbledonu v osmifinále.

Ian Walton, Reuters

Druhý set v úvodu kopíroval úvodní sadu. Ruska vedla 2:0 a Muchová dokázala srovnat. Následně už ale na trávě vládla česká tenistka. Vzala sokyni dvakrát servis, sadu vyhrála 6:3 a mohla slavit postup do osmifinále. Letošní semifinalistka Australian Open Muchová bude o čtvrtfinále hrát se Španělkou Paulou Badosaovou, nedávnou čtvrtfinalistkou z Paříže.

Barobra Krejčíková během zápasu s Lotyškou Sevastovovou.

Paul Childs, Reuters

Krejčíková vydřela postup přes Sevastovovou za dvě a půl hodiny. Turnajová čtrnáctka v prvním setu třikrát smazala brejk soupeřky a tie-break získala 7:1. Ve druhém setu ztratila jako jediná podání v šesté hře a před třetím se došla do šatny převléknout.

V rozhodující sadě si obě hráčky držely jistě servis. Krejčíková se za stavu 6:5 dostala při podání Lotyšky do vedení 40:15. Při prvním mečbolu poslala míč do autu, ale při druhém naběhla po kratším úderu soupeřky k síti a Sevastovová napálila míč do pásky.

"Jak padl mečbol, byla jsem nadšená," řekla Krejčíková, jež bojovala se soupeřkou a zároveň s vlastním tělem. "Není to spojené s ničím v turnaji, ale s tím, co se u holek každý měsíc děje. S tím se nedá bojovat, člověk to musí nějak přežít. Nejraději bych se viděla v posteli, ležela bych a nic bych nedělala. Bylo to strašně náročný a jsem hodně vyčerpaná."

Krejčíková a Muchová doplnily ve čtvrtém kole Karolínu Plíškovou, která postoupila v pátek. Přidat se k nim může ještě Kateřina Siniaková, která hraje na centrkurtu se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou z Austrálie. S vítězkou bude hrát Krejčíková.