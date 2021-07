Muchová - Pavljučenkovová 7:5, 6:3 V osmifinále Wimbledonu jsou tři Češky! Postup slaví Muchová s Krejčíkovou, naopak Siniaková končí

Karolína Muchová nerozehrála duel s Ruskou Pavljučenkovovou dobře a rychle nabrala manko 0:2. Ztracený servis si ale okamžitě vzala zpět a srovnala krok. Aby zvratů nebylo málo, následně však česká bojovnice opět ztratila podání a pustila soupeřku do vedení 4:2.

Napínavé drama pokračovalo a podání bylo pro hráčky mnohdy tak trochu za trest, brzy totiž bylo opět srovnáno na 4:4. Koncovka sady byla pořádně dramatická, zvláště kvůli tomu, že tenistky dál ztrácely servis. Muchová vedla 5:4 a šla podávat na zisk sady, jenže nebyla úspěšná. Situace se opakovala za stavu 6:5 a tentokrát už nezaváhala a ovládla první dějství zápasu poměrem 7:5.

Karolína Muchová je ve Wimbledonu v osmifinále.

Ian Walton, Reuters

Druhý set v úvodu kopíroval úvodní sadu. Ruska vedla 2:0 a Muchová dokázala srovnat. Následně už ale na trávě vládla česká tenistka. Vzala sokyni dvakrát servis, sadu vyhrála 6:3 a mohla slavit postup do osmifinále. Letošní semifinalistka Australian Open Muchová bude o čtvrtfinále hrát se Španělkou Paulou Badosaovou, nedávnou čtvrtfinalistkou z Paříže.

Barobra Krejčíková během zápasu s Lotyškou Sevastovovou.

Paul Childs, Reuters

"Vyhrála jsem ve dvou (setech), což je dobré, ale nebyl to můj den. Necítila jsem se nejlépe. Nešel mi servis, forhend ani bekhend, ale snažila jsem se na to nesoustředit a soustředila se na to, jak dát míč přes síť. Snažila jsem se udržet hlavu pozitivně," řekla Muchová a doplnila: "Tohle člověka možná posílí mentálně, ale budu se snažit zapomenout na dnešní svoji hru."

Krejčíková vydřela postup přes Sevastovovou za dvě a půl hodiny. Turnajová čtrnáctka v prvním setu třikrát smazala brejk soupeřky a tie-break získala 7:1. Ve druhém setu ztratila jako jediná podání v šesté hře a před třetím se došla do šatny převléknout.

V rozhodující sadě si obě hráčky držely jistě servis. Krejčíková se za stavu 6:5 dostala při podání Lotyšky do vedení 40:15. Při prvním mečbolu poslala míč do autu, ale při druhém naběhla po kratším úderu soupeřky k síti a Sevastovová napálila míč do pásky.

"Jak padl mečbol, byla jsem nadšená," řekla Krejčíková, jež bojovala se soupeřkou a zároveň s vlastním tělem. "Není to spojené s ničím v turnaji, ale s tím, co se u holek každý měsíc děje. S tím se nedá bojovat, člověk to musí nějak přežít. Nejraději bych se viděla v posteli, ležela bych a nic bych nedělala. Bylo to strašně náročný a jsem hodně vyčerpaná."

Siniaková ztratila na centrkurtu s Bartyovou prvních sedm výměn, ale od té doby byla favoritce vyrovnanou soupeřkou. Dokázala ustát nepříjemné bekhendové čopy a držela se ve výměnách, ale proměnila jen dva ze sedmi brejkbolů. V koncovce druhého setu si Bartyová po třech esech vybojovala první mečbol, ale Krejčíková ho odvrátila a srovnala na 5:5. Vzápětí počtvrté v utkání přišla o podání a poté při servisu Bartyové poslala míč při druhém mečbolu do autu.

Krejčíková a Muchová doplnily ve čtvrtém kole Karolínu Plíškovou, která postoupila v pátek. Přidat se k nim může ještě Kateřina Siniaková, která hraje na centrkurtu se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou z Austrálie. S vítězkou bude hrát Krejčíková.