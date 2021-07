Plíšková odehrála podle Navrátilové svůj nejlepší zápas

"Tohle byl nejlepší zápas, který jsem od Plíškové viděla," řekla držitelka rekordních devíti wimbledonských titulů ve dvouhře Navrátilová při komentování pro BBC. "Výborně podávala, hrála dobře i pod tlakem a byla lepší hráčkou," hodnotila Navrátilová.

Plíšková měla šance už v prvním setu, ale soupeřka postupně odvrátila osm brejkbolů. "Kolikrát ještě bude muset Karolína klepat na dveře, aby je otevřela?" ptala se Navrátilová.

V první sadě to Plíšková nedokázala a po dvojchybě o set přišla. Psychicky ale situaci ustála a zápas otočila. "Muselo to být psychicky náročné. V prvním setu byla lepší, ale přišla o něj. Dál však zatíná pěst a neprojevuje emoce," všimla si Navrátilová a Plíškovou ocenila: "Jsem ohromená, protože ještě před pár lety by další set ztratila, ale teď se dostala zpátky do zápasu."

Tenisová legenda Martina Navrátilová.

Vlastimil Vacek, Právo

Ve druhém setu prorazila Plíšková konečně podání Sabalenkové na 3:2 a poprvé vedla. "Plíšková je teď lepší, ale rozdíl je jen malý," komentovala Navrátilová. "Karolína hraje tvrdě, má sílu, ale dokáže míče i dobře rozdělovat a dobře volí údery," řekla.

Plíšková napálila v utkání třináct es, Sabalenková dokonce ještě o pět víc. Obě hráčky většinu utkání skvěle podávaly. "To jsem už dlouho neviděla, možná naposledy při zápase Williamsových, když hrály Serena a Venus proti sobě," porovnávala Navrátilová.

Sabalenková se podle očekávání prudce opírala i do úderů. "Vždycky, když dala ránu, tak jsem zadržela dech, ale bank dneska držela Plíšková," pronesla Navrátilová.