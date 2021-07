TENIS ONLINE: Drama! Plíšková si vynutila pokračování finále

Na cestě do samotného finále Plíšková ztratila pouhý set, a to až v semifinále s Arynou Sabalenkovou z Běloruska. V sobotu ji čeká první finále na trávě v All England a bude tak usilovat o získání 17. titulu. První grandslamové finále si zahrála roku 2016 na US Open, ve kterém podlehla Němce Angelique Kerberové.

S tou se v semifinále utkala světová jednička a porazila ji 2:0 na sety. Pro Bartyovou je to třetí zápas na Wimbledonu, kde musí čelit české soupeřce a druhé grandslamové finále. První si zahrála předloni na Roland Garros s Markétou Vondroušovou.