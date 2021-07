Federera wimbledonský krach nezastavil. Ve Švýcarsku řeší, co bude dělat po kariéře

Stále si přejí, aby hrál tenis a vyhrával. Ve Švýcarsku přesto po neslavném konci tenisového elegána Rogera Federera ve Wimbledonu padají úvahy, co bude dělat hvězda ve chvíli, kdy ukončí profesionální kariéru. Populární SonntagsBlick dokonce přišel s nápady, kdyby si prý tenista nevěděl rady. Těžko říct, zda nějaký takřka čtyřicetiletého Švýcara zaujal. Dovedete si představit Federera v roli Jamese Bonda na filmovém plátně nebo jako učitele v mateřské škole?

Hotelový konzultant

„Roger jistě v průběhu let hodně vylepšoval své bydlení, zařizoval domy, samozřejmě se svou ženou Mirkou. Během kariéry poznal nespočet hotelových komplexů, proto by se na místo konzultanta v hotelu jistě hodil. Výhodou je přátelská povaha, bohatý jazykový rejstřík. Věříme, že by odvedl parádní služby, a cestovní ruch ve Švýcarsku by byl také nadšený!"

Nový James Bond

„Jmenuji se Federer, Roger Federer." Zní to dobře, že? Vypadá dobře, v každém okamžiku, ať dělá vlastně cokoliv. A navíc je elegantní, což je doslova past pro ženy, které by mu padaly k nohám. Ví také, jak se dostat z beznadějných situací, má potřebný zabijácký instinkt a nezdá se, že by se potil i po pěti hodinách tvrdé práce. Jeho jmenovec Roger Moore už si Bonda zahrál. Federer je tedy ideální postavou pro tuhle roli."

Federální rada

"Jako tenista vždy zůstával mimo politiku. Každé slovo, které řekl, vždy zvažoval a lidé nad ním přemýšleli. Je čas politicky ukázat své barvy a jako dobrý Švýcar by měl rozhýbat Federální radu! Jako mistr diplomacie by byl také schopen summitů s Putinem a Erdoganem."

Švýcarský šampion Roger Federer dohrál letos ve Wimbledonu ve čtvrtfinále.

Toby Melville, Reuters

Správce pozemků ve Wimbledonu

"Nikdo nemůže vědět o výhodách, zvláštnostech i vývoji trávníku na posvátném centrálním dvorci ve Wimbledonu víc než osminásobný vítěz. Do téhle práce by investoval své srdce a duši, navíc by přidal hodně instinktu."

Lyžařský instruktor

"Když skončí s tenisem, určitě by mohl mít chuť věnovat se sportu, který musel kvůli tenisu oželet. S bydlištěm v Lenzerheide, kde si také jeho čtyři děti hrají pravidelně na sněhu, vypadá práce v lyžařské škole jako dobrý nápad. A pokud si myslíte, že tenista trochu zapomněl něco ze svých lyžařských dovedností, věřte tomu, že sportovní talent jako Roger se to rychle znovu naučí."

Vedoucí muzea dinosaurů

"Jako tenisový veterán a gigant zná řadu záhad. Stejně jako vyhynuli dinosauři, zmizí s koncem jeho kariéry jedinečný styl hry a Federerova éra bude minulostí. V muzeu by vedle fosilie Plateosaura mohl být také koutek s memorabiliemi a trofejemi z dob tenisové kariéry švýcarské legendy."

Kurýr Fedex

"Pokud pomineme poslední porážku ve Wimbledonu, většinou byl „Federer Express" zárukou rychlého a spolehlivého vítězství i titulů. Švýcarský tenisový hrdina udělal obrovské jméno největší zásluhu americké kurýrní a logistické společnosti na světě jménem Fedex. Tahle práce by byla věcí cti."

Roger Federer na archivním snímku.

Vlastimil Vacek, Právo

Model Roger

"Kdo si nedokáže představit Rogera Federera jako modela na molu? Dokonce i japonská móda Uniqlo mu dokonale vyhovuje a sluší, natož kdyby dostal šanci u Yves Saint Laurent nebo Dolce & Gabbana. Vsadíte se, že by šéf Vogue napsal jen dobré recenze?"

Zpěvák

"Od doby, co začal reklamní spolupráci se švýcarským poskytovatelem telekomunikačních služeb, všichni věděli: Roger Federer umí skvěle zpívat. A navíc u toho tancuje. Má rytmus v krvi a možná by s ním mělo Švýcarsko šanci znovu zvítězit v Eurovision Song Contest."

Roger Federer pomůže africkým dětem.

Twitter@globoesportecom, Twitter

Učitel mateřské školy

"Táta Roger má doma čtyři děti, ve věku 7 až 11. Dvojčata nechá před grandslamovým finále klidně spát ve své posteli. Má nervy ze železa. Proč tedy z Rogera neudělat učitele ve školce. Švýcarsko by se nemuselo bát o budoucnost, Roger ve školce, to by byla záruka nových tenisových talentů a hvězd."