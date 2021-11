Vážím si toho, že se to povedlo tady, ale škoda, že to nemohli vidět lidi, říká po třetím místu Markéta Davidová

Pro Davidovou je dnešní bronz již třetí v této sezoně a znovu ve sprinterském závodu na 7,5 kilometru. Třetí doběhla při úvodním dílu SP v Östersundu i před Vánoci v Le Grand-Bornand.

S jednou chybou při střelbě vleže nestačila nejlepší Češka jen na vítěznou Němku, ztratila na ni 50 sekund. Za druhou Anais Bescondovou z Francie zaostala 27 sekund. První dvě závodnice sestřelily všech deset terčů.

"Letos mám nějakou bronzovou sezonu. Jsem za to samozřejmě ráda, že to jsou medaile. Ale jo, myslím si, že by to bylo boží, a o to víc mě mrzí, že to je před prázdnými tribunami," řekla novinářům třiadvacetiletá biatlonistka z Jablonce nad Nisou. Celkově v kariéře stanula na pódiu v individuálních závodech posedmé.

Davidové nespadl první terč v položce vleže. Trefila hranu, takzvaný kalibr, ale terč se nesklopil. Štěstí naopak měla vstoje, kdy kalibr spadl. "Je to fifty fifty. Ležka mě trochu mrzí, ale já jsem se snažila střílet trochu rychleji a v rytmu a jsem ráda, že jsem se úplně nezalekla první rány, která nespadla," řekla.

V silném větru střílelo bezchybně jen šest biatlonistek z 98, které odstartovaly. "To je klasické Nové Město. Nic lepšího jsme nečekali. Bylo to normální, jen si člověk musí dát pozor," řekla Davidová, která zaznamenala sedmý nejlepší běžecký výkon.

Ve chvíli, kdy projela cílem, měla druhý nejlepší čas. Pak ji pokořila Francouzka, ale ještě musela dlouhé minuty čekat, jestli ji neohrozí některá další závodnice. Až pak v nezvykle tiché kulise mohla propuknout radost.

Kvůli šíření nového typu koronaviru měli diváci do Vysočina Areny vstup zakázán.

Rozhodla o tom v pondělí Bezpečnostní rada státu. Přesto se za oplocením závodních tratí sešly na některých místech hloučky fanoušků s vlajkami a snažily se pokřikem a troubením povzbuzovat závodnice i na vzdálenost několika desítek metrů.

Další české biatlonistky se potýkaly se špatnou střelbou. Lucie Charvátová, senzační držitelka bronzu z nedávného mistrovství světa v Anterselvě, obsadila s třemi chybami 39. místo. "Je to průměrný výsledek, není to samozřejmě nic nad očekávání. Na střelnici jsem trošku bojovala, protože se vítr dost točil," řekla.

Eva Kristejn Puskarčíková běžela po první položce dvě trestná kola. Navíc měla problémy se zbraní. "První střeleckou položku bych nejradši ani nekomentovala, byla tragická," řekla. Dvě rány nevystřelila a jednou zmáčkla spoušť naprázdno. "Plus jsem dvě dobíjela. Chtě nechtě jsem si (časově) přidala trestný kolo k těm dvěma, který jsou už tak dost," řekla a skončila sedmapadesátá. Jessica Jislová byla o sedm příček níže.

Nedělní závod s hromadným startem tak z českých reprezentantek pojede jen Davidová. Zbylé tři domácí biatlonistky mezi třicítku nepostoupily.