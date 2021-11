Davidová byla jedinou českou závodnicí na startu masáku, určenému třiceti elitním biatlonistkám a při úvodní střelbě se zařadila mezi třináct žen, které zvládly položku bezchybně. Střelnici opouštěla desátá, jen dvanáct sekund za vedoucí Dorotheou Wiererovou. Čistě dala Davidová i druhou ležku, zatímco Italka musela kroužit.

Vedení se tak ujala tradičně běžecky excelentní Norka Eckhoffová, zhruba dvacet vteřin za ní se pak hnala skupinka šesti pronásledovatelek, jejíž součástí byla i česká reprezentantka. Jenže od poloviny závodu ji viditelně přestaly jet lyže, když sníh poničil strukturu mázy a dvě trestná kola po stojce vzaly Davidové naději na další novoměstské medailové umístění.

Po 300 metrech běhu navíc se vrátila do závodu až na 15. místě a v běhu dál citelně ztrácela. Eckhoffová nedala soupeřkám šanci ani při třetí zastávce na střelnici a měla půlminutový náskok na Braisazovou z Francie.

Norka Tirill Eckhoffová projíždí jako první cílem závodu na 12,5 km s hromadným startem v Novém Městě na Moravě.

Josef Vostárek, ČTK

Ani jedna chyba na závěrečné střelbě Norce nevzala sedmý letošní triumf. Stříbro utrhla Švédka Öbergová, bronz brala Němka Preussová. Davidová minula dvakrát terč i při poslední položce vstoje, navíc ji absolutně nepodržely lyže a cílem projela dvacátá. „Teď bych řekla asi něco, co by mě mrzelo, tak to nechám bez komentáře. Rozhodly aspekty, které jsem nemohla ovlivnit," uvedla zklamaná po závodě.

„Nepovedené stojky souvisí s tím, že ji lyže neodjížděly. To bere spoustu sil, poznamená to i psychiku a na střelnici pak stála vyčerpaná," mínil trenér Jiří Holubec. „Bylo mi Makuly až líto, protože z každého kopce ztrácela spoustu vteřin a rvala se s tím marně. Každý odraz pak bolí, to vás i demotivuje," přiznal sportovní ředitel Ondřej Rybář.

Světový pohár biatlonistek v Novém Městě na Moravě - 12,5 km žen s hromadným startem 1. Eckhoffová (Norsko) 34:00,8 (1) 2. H. Öbergová (Švédsko) +25,3 (1) 3. Preussová (Německo) +32,4 (1) 4. Braisazová (Francie) +41,3 (3) 5. Wiererová (Itálie) +43,2 (3) 6. Hojniszová-Staregaová (Polsko) +43,5 (2) ----- 20. Davidová (ČR) +2:31,7 (4) Průběžné pořadí Světového poháru žen: 1. Wiererová (Itálie) 776 3. H. Öbergová (Švédsko) 705 2. Eckhoffová (Norsko) 707 4. Herrmannová (Německo) 660 5. Röiselandová (Norsko) 597 6. Braisazová (Francie) 507 ---- 15. Davidová (ČR) 404 29. Charvátová (ČR) 215 31. Kristejn Puskarčíková (ČR) 208 66. Jislová (ČR) 40