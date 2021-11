Rusové ostře kritizují kauzu olympijské šampionky: Norové jsou lháři a pokrytci!

„Norové jsou nečestní, jsou to lháři a pokrytci," nebral si servítky známý ruský televizní komentátor Dmitrij Guberněv v interview pro portál xc-ski.de.

Jednačtyřicetiletá Björgenová vyvolala pozdvižení, když ve své knize odhalila, že po návratu z jinak pro ni mimořádně úspěšného MS v roce 2017, na němž posbírala pět zlatých medailí, radost z výsledků vystřídal šok. Stalo se tak poté, co ji zprávu o nesrovnalostech v jejím vzorku oznámil doktor národního týmu Petter Olberg.

„Začala jsem mít z toho bolesti v břiše. Běžely mi hlavou případy Martina (Johnsruda Sundbyyho) a Therese (Johaugové) a říkala jsem si, že to není možné," popisovala Björgenová tok svých myšlenek s odkazem na dva krajany, kteří vyfasovali za dopingové prohřešky trest.

Slavná lyžařka si o inkriminované události v souvislostí s vydáním knihy povídala i s listem Verdens Gang. Prozradila, že vzorek moči z MS obsahoval stopy 19-norandrosteronu, který je na seznamu WADA mezi zakázanými látkami zvyšující výkonnost.

Podle svých slov zjistila, že se do jejího těla mohla dostat přes tablety Primolut-N, což je povolený přípravek, který se u vrcholových sportovkyň běžně používá pro oddálení menstruace. A Björgenová ho uvedla na seznam užívaných léků. Vyšší koncentraci nakonec lékař vysvětlil větší dehydratací těla po třicetikilometrovém závodě.

Šéfka ruského lyžování Jelena Vjalbeová nicméně uvedla, že byla po nedávném odhalení „dopingové kauzy" Björgenové „šokovaná". „Marit je osminásobná olympijské vítězka a 18násobná mistryně světa, takže bezesporu skvělá závodnice. Ale měla bych pro ty, kteří rozhodují o dopingu a trestech vážné dotazy k zamyšlení," uvedla Vjalbeová, dříve rovněž vynikající běžkyně na lyžích.

Současný ruský reprezentant Gleb Retivych zase vyjádřil překvapení nad tím, že kdyby se Björgenová o své kauze nezmínila v knize, veřejnost by se o podezření a vyšetřování norské lyžařské hvězdy nikdy nedozvěděla. Alexandr Panžinskij, stříbrný medailista z her ve Vancouveru 2010 ve sprintu, zase tvrdí: „Kdyby se jednalo o ruského sportovce, nikdy by to takhle nezametli pod koberec."