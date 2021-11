Sáblíková zažila černý víkend. Brzdily ji zdravotní problémy

„Martina má problémy s krkem. Forma je dobrá, ale podepsala se na ní zdravotní indispozice, konkrétně zduření v krku. Znát to bylo už v pátek na trojce, ale tam to ještě šlo, i když v závěru zpomalila. O víkendu se problémy projevily naplno na obou kratších tratích. Jsem přesvědčený, že za normálních okolností by na trojce i patnáctistovce byla na stupních vítězů." řekl pro Sport.cz a Právo trenér Petr Novák.

A pokračoval. "Takhle ji na kratších tratích porazila i Nikola, která si vyjela pro příští závody místo v divizi A. Na patnáctistovce porazila olympijskou vítězku z Pchjongčchangu ter Morsovou. Při tom Martina je na téhle trati při vší úctě lepší než Nikola, ale pro její mladší kolegyni to je povzbuzení a motivace do dalšího závodu," dodal trenér.

Martina Sáblíková při SP v Polsku.

Sport Invest

Stále jsme negativní, říká Novák

V pondělí dopoledne přelétá česká výprava do norského Stavangeru. „Ještě ráno absolvujeme odběr krve, abychom podle výsledku věděli, jaké léky nasadit. Vše konzultujeme s našimi lékaři. Jsem přesvědčený, že to zvládneme. Martina byla pochopitelně po víkendových závodech naštvaná, zlobila se i na mne, že neměla jet," pokračuje trenér Novák.

"Ale s takovouto situací máme zkušenosti z minulosti. Její tělo si teď potřebuje odpočinout a nabrat sílu, musíme v tom co nejvíc pomoct. Natrénováno má, a to se hned tak neztratí. Trochu klidu nám dodávají výsledky častých testů na kovid. Stále jsme negativní. Věřím, že se Martina dá zdravotně dohromady a v pátek pojede závod na pět kilometrů, který je z hlediska kvalifikace na olympiádu důležitý," dodal.

Radost Novákovi udělala juniorka Zuzana Kuršová, která startovala v závodě s hromadným startem a při svojí premiéře mezi seniorkami v SP zajela čtyřiadvacátý nejlepší čas. „To je perfektní výkon. Zuzana má šanci bojovat o olympiádu v Pekingu, kam postoupí do závodu s hromadným startem čtyřiadvacet závodnic. Když tohle postavení udrží, nebo dokonce vylepší, tak pojede," zdůraznil Novák.