Krčmář se těší na blikání v Pchjongčchangu

Podstatně dřív, než o víkendu vstoupil na korejskou půdu, dýchla olympiáda na biatlonistu Michala Krčmáře. „Bylo to doma při balení. Musel jsem totiž chystat dvě tašky, jednu na soustředění do Almaty a druhou s olympijskou výbavou, která letěla přímo do Pchjongčchangu. Když jsem všechny ty věci skládal, tak jsem si poprvé naplno připustil, jak moc se hry blíží,“ říká Krčmář, který olympijské tratě poznal už loni v březnu při Světovém poháru.