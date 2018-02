Rozhodne, kdo se nejlíp připraví na zimu, tuší obhájce tří biatlonových medailí ze Soči

V trénincích se tu cítíte zatím optimálně?

Na trati i na střelnici dobrý, absolutně žádný problém. Ve středu jsme si vyzkoušeli takový testovací závod, a to bylo téměř dokonalé. Na trati v tom mrazu samozřejmě nefungujete tak, jak byste si představoval. Za slunce a tepla podává tělo úplně jiný výkon, čím větší zima, tím větší energii spotřebovává. Na závod bude důležité, kdo se nejlíp připraví na zimu, to rozhodne všechno. K tomu hrozí velkým větrem, ten s tím také může zamávat. Ale nemá cenu nad tím přemýšlet, na mráz se člověk musí připravit.

Jak?

První den jsem tu vymrzl tak, že jsem to dlouho nezažil. Většinou s tím problémy nemívám, ale vítr dělá strašně moc. Jedna věc je se oblíknout, druhá se připravit i psychicky.

V minulosti jste bojoval s časovým posunem, pomohl vám kemp v Kazachstánu?

Určitě, jedu v čase, v jakém jsme byli tam, režim poslední dva týdny neměním. Dokázal bych se přizpůsobit času tady, ale je to zbytečný. Starty jsou tak pozdě, že by to tělu neprospělo. I naše pokoje jsou takové, že zdi jsou jako z papíru, takže kdybyste chtěli jít spát v deset, je to nemyslitelné. Před půlnocí nechodí nikdo spát, spíš před jednou a vstáváme kolem desáté. Je vidět, že tělo se dostalo do nějakého režimu, který máme doma nebo na soustředění. Kazachstán byl dobrá volba po všech stránkách.

Vám se velké závody daří, teď jste s formou spokojený, to vypadá slibně...

Nechci nic předpovídat, ale v Almaty a tady trénuju, co mám, a cítím se dobře. Jsem zdravý, neřeším problémy na trati ani na střelnici. Připravený jsem dobře, bohužel u nás se od začátku sezóny závodí v podstatě jen o třetí místo, ale i ti dva (Martin Fourcade a Johannes Thingnes Boe) jsou jen lidi a dělají chyby, byť málokdy. Můj cíl je těch chyb využít.