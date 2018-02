Moravec je Pan Závodník, útočit bude i Vítková. Hvězda věští dvě biatlonové medaile

Nejraději by se teď chystala na závod o olympijské zlato. Jenže zdraví bylo proti, a tak si biatlonová hvězda Gabriela Koukalová vyzkouší během svátku v jihokorejském Pchjongčchangu novou roli - roli fanouška. „Moc bych si přála, aby to našim cinklo hned v prvním závodě. Vždycky se potom celému týmu uleví a v dalších závodech už se pak jede úplně jinak. Věřím, že minimálně dvě biatlonové medaile mít budeme," uvedla Koukalová v blogu pro sázkovou společnost Tipsport.

Kdyby byla na startu, určitě by jméno Koukalová svítilo mezi adeptkami na zisk cenného kovu. Jenže v roli diváka může jen sama odhadovat, jaké šance její kamarádi z reprezentace mají.

„Na placky může zaútočit Ondřej Moravec, který urval v Soči tři. Samozřejmě i Veronika Vítková. No a před čtyřmi lety bronzem ve sprintu překvapil Jaroslav Soukup. Ale i Eva Puskarčíková a Bimbo Michal Krčmář patří do úzké světové špičky. Proč by to nemohli prodat právě teď?" naznačuje, že česká biatlonová výprava může myslet vysoko a potrápí hvězdnou konkurenci.

Biatlon má ohledně získaných medailí po poslední olympiádě laťku nastavenou hodně vysoko. Pět cenných kovů, to se nebude překonávat jen tak.

„Důležité je nenechat se příliš svázat velkým očekáváním. Mně vždycky pomohlo jet každý závod tak, abych si po dojezdu mohla říct, že víc jsem udělat nemohla. Jediné, na co jsem se soustředila – bylo dostat ze sebe to nejlepší. Když se mi to podařilo, byla z toho často medaile. No, a když se nezadaří, je třeba si to připustit a pokorně to přijmout. V českém týmu jsou profíci, kteří už mají mnoho zkušeností, a proto věřím, že ani příliš nervózní nebudou," věří Koukalová.

Koukalová se domnívá, že ve většině závodů žen budou vyhrávat zkušenosti. „Proto favorizuji Kuzminu, Darju, Lauru, Kaisu... Mezi muži je to možná otevřenější, i když Fourcade a Boe se letos zdají prakticky neporazitelní. Věřím, že by jim to mohl natřít náš Ondra Moravec, který ví, jak se připravit na vrchol sezóny. Je to pro mě Pan Závodník," hodnotí šance na medaile.