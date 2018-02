Peiffera na cestě ke zlatu nezastavilo zranění ani rozbitá puška

Peiffer spolu s českým reprezentantem Michalem Krmčářem, který skončil o čtyři sekundy druhý, jako jediní na střelnici ani jednou nechybovali. A nečekané vítězství německého biatlonistu zaskočilo možná víc než ostatní, protože před závodem neprožíval zrovna nejlepší den.

"Neměl jsem z toho moc dobrý pocit. Ráno jsem si šel zaběhat a rozhodl jsem se, že si ještě tréninkově zastřílím. Jenže když jsem přišel na stadion, zjistil jsem, že klíček od skříňky s puškou jsem nechal na hotelu," uvedl třicetiletý Peiffer.

"Odpoledne jsem pak upadl a praštil se do lokte, takže mě příšerně bolí. No a nakonec se mi rozbila puška, ze které upadl kousek závěru. Takže jsem si říkal: 'No, čeká mě pěkný den'," přidal čtyřnásobný mistr světa.

Pěkný den ho vskutku čekal. Peiffer totiž využil střeleckého zaváhání největších favoritů Martina Fourcada z Francie a Johannese Böa z Norska a doběhl si pro životní úspěch. "Martin a Johannes měli dobré běžecké časy, takže mi hodně pomohlo, že foukal vítr," poukázal na náročné podmínky na střelnici.

Radost měl Peiffer i z toho, že konečně přerušil dosavadní nadvládu Fourcada a Böa v sezóně. "Všechno vyhrávají jen oni. Daří se jim v běhu i na střelnici, takže jsem rozhodně nečekal, že bych mohl skončit před nimi. Jsem překvapený, ale olympijské závody jsou často ošemetné," dodal.