Stříbro nebyl úlet, dokázal Krčmář v individuálním závodě. Moravec litoval mrchy

Moc chtěl dokázat, že stříbro ze sprintu pro něj nebylo jednorázovým výletem mezi nejužší špičku a své přání si biatlonista Michal Krčmář vyplnil ve vytrvalostním závodě. S jedinou chybou na střelnici si doběhl pro sedmé místo, náladu si zlepšil Ondřej Moravec, dvanáctou příčkou se i on kvalifikoval do závodu s hromadným startem.

Oba nejlepší Češi chybovali ve stoje, s nulou by byl Krčmář ve hře o medaile. „Na kdyby se nehraje. Pro mě je důležité, že mám na to dál bojovat o stupně vítězů," cenil si sedmadvacetiletý biatlonista. „Pral jsem se o to, aby ta medaile nebyla jedna vlaštovka, jeden úlet. Od začátku kariéry říkám, že pro mě je důležitá stabilní výkonnost," hlásil Krčmář, jemuž v Pchjongčchangu nevyšla stíhačka – v ní se propadnul až na třicátou příčku.

Navíc mu dva závody ve dvou dnech sebraly dost sil, ještě na úterním medailovém ceremoniálu cítil únavu. Ve dvacetikilometrovém závodě už se ale opět hnal po trati plný elánu. „I to vyhlášení mi vlilo energii do žil. Přijel jsem do vesnice a cítil se dobře. A bylo super, že jsme měli dva dny volna, normálně jsme zvyklí na jeden den mezi závody," kvitoval.

Škoda poslední položky

Impuls v podobě dobrého výsledku nutně potřeboval Moravec, 29. a 51. místa z úvodních dvou závodů byla daleko za jeho očekáváními. „Rozhodně jsem si zlepšil náladu," přikyvoval. „Stíhačkou jsem se protrápil, dost mě to sejmulo. Běžecky to furt není ono, ale mnohem lepší než ve stíhačce," porovnával. „Škoda poslední položky, ta mě mrzí hodně, měla tam být nula. Taková mrcha, ani nevím, kde byla," zalitoval střely, která podle trenérů mířila zhruba tři milimetry od terče.

Bezprostředně po závodě se Moravec obával, že ho jedna střelecká chyba mohla připravit o start v nedělním hromadném závodě, kam se nominuje patnáctka nejlepších ze Světového poháru a patnáctka z olympiády. „Třeba se na mě štěstí usměje, propočítané to nemám," hlásil, než byl jako předposlední (podobně jako Markéta Davidová mezi ženami) v závodě potvrzen.

Vítěz se štěstím rozbrečel

Dramatický byl boj o medaile. Teorie, že vytrvalostní závod rozhoduje střelba, popřel norský rychlík Johannes Thingnes Boe, jenž vyhrál i se dvěma chybami na střelnici. Zatímco v křesle pro vedoucího závodníka sledoval soupeře s tváří pokerového hráče, po závodě se rozplakal v objetí s bratrem Tarjeiem, jenž doběhl třináctý.

„Nepamatuju, že by někdo vyhrál na olympiádě nebo na mistrovství světa dvacku s dvěma chybami," říkal Moravec. Naposledy se to povedlo Olemu Einarovi Björndalenovi, shodou okolností na mistrovství světa v Pchjongčchangu 2009.

„Ale on si to zaslouží. Na něj musel být úplně extrémní tlak. Ve sjezdu měli Norové dvě placky, sázejí to jak na běžícím pásu," ukazoval Moravec přes kopec směrem k tratím běžců na lyžích. Norští biatlonisté měli z prvních pěti závodů her jediné stříbro zásluhou Marte Olsbuové, Boe zlaté čekání ukončil.