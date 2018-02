Vítková má zbraň na tři kusy! Do akce půjdou zlaté české ručičky

Vítková už poslala na okruh debutující Markétu Davidovou, když jí Američanka Susan Dunkleeová přišlápla lyži a bronzová medailistka ze sprintu spadla. Sama naštěstí větší újmu neutrpěla. „Bylo to v nulové rychlosti, ale zbraň to odnesla dost," ukazovala Vítková, když si jednu část pažby nesla v ruce, zlomený zbytek zbraně měla na zádech. „Trenéři s tím budou muset rychle něco udělat," věděla.

A skutečně, trenérský sněm hned na střelnici začal řešit, co se zničenou zbraní před čtvrteční ženskou štafetou. „Máme tu lepidlo, slepíme to, na štafety bude připravená," nepochyboval šéftrenér Ondřej Rybář. „Zlaté české ručičky zvládnou věci," přitakával kouč žen Zdeněk Vítek.

Podobný problém řešili minulou sezónu při Světovém poháru v Novém Městě na Moravě, kdy při pádu zlomil pažbu Ondřej Moravec. Tehdy pomohl Rybářův švagr a truhlář Josef Šenberk. „Jenže teď je vrchní lepič v Česku, tak bude přítel na telefonu a bude nám radit," plánoval Vítek. „Za deset hodin je tady," vtipkoval asistent trenéra Aleš Ligaun.

Incident při předávce ale neměl vliv na vývoj závodu, Vítková se třemi dobíjeními a rychlým během předala Davidové na čtvrtém místě. „Viděla jsem, že Verča vedle mě spadla, ale nezastavovala jsem, abych se zeptala, jestli je všechno v pohodě," usmívala se.

Příliš dobíjení

I jednadvacetiletá naděje českého biatlonu třikrát dobíjela a pohoršila českému týmu na osmé místo. „Těch dobíjeni bylo moc," kála se. Přestože ve smíšené štafetě jela poprvé, nervozitě tři chyby za vinu nekladla. „Trochu jsem zmatkovala a přecvakla si obráceně, pak to vracela, ale nervózní jsem nebyla," ujišťovala a cenila si, že se vyhnula trestnému okruhu a střelbu vestoje zvládla bezchybně.

Davidová, která do Světového poháru naskočila teprve vloni, tak v Pchjongčchangu absolvuje kompletní program šesti závodů. „Je to velký skok, nohy už trochu protestovaly. A to ještě hned po návratu letím na juniorské mistrovství světa do Otepää," hlásila.

Takový standard

Ondřej Moravec i Michal Krčmář přidali po jednom dobíjení, téměř nechybující čelo závodu už se jim nedařilo sjet. „Osmé místo je takový standard. Když jedou vepředu Fourcadové a Svendsenové, tak se člověk nehne z místa," věděl Moravec. „Zvolil jsem takový jistější úsek, nechtěl jsem riskovat při střelbě a čekal na chyby soupeřů přede mnou," přidával Krčmář.

Ke zlatu dotáhl Francii finišman Martin Fourcade, dramatický byl boj o bronz za Nory. Ital Dominik Windisch se v cílové rovince natlačil do dráhy před Němce Arnda Peiffera, který ho musel objíždět. Němci protestovali, čekání na vyhlášení se tak dlouze protahovalo, ale bronz Italům zůstal.