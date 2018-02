Německý protest jury zamítla. Ukradli nám bronz! zuří biatlonisté

„Podle mého to bylo nefér. Ptal jsem se ho (Windische), co to mělo znamenat, a on mi odpověděl, že to byla prostě jeho strategie. Pěkně pos...á strategie," zlobil se Peiffer, jenž Itala musel objíždět a souboj o medaili těsně prohrál.

„Jasné porušení pravidel, po tomhle musí jednoznačně přijít diskvalifikace," očekával jasný verdikt další člen německé štafety Erik Lesser. Rozhodnutí jury později zkritizoval: „IBU prokázala nedostatek odvahy a rozhodnosti, nerespektuje vlastní regule."

OBIETTIVO CENTRATO 🙌🇮🇹🙌

La staffetta mista di #biathlon è di BRONZO!

Ottava medaglia azzurra!

🥇🥇 🥈🥈 🥉🥉🥉🥉

Riviviamo la volata finale di Dominik #Windisch 😎pic.twitter.com/b659pgHWrF — CONI (@Coninews) 20. února 2018

I šéftrenér české reprezentace Ondřej Rybář měl zprvu jasno, že musí přijít diskvalifikace. Jenže pak jako člen jury rozhodl o opaku. „Řešilo se to víc než čtvrt hodiny, pořád se pouštěl ten záznam. Ale nemáme to tak, že by závodník nesměl změnit koridor. Může přejet, aniž by omezil toho druhého. A Ital jel první, tak měl právo výběru koridoru," vysvětloval Rybář.

„Windisch do něj najel lehce později, ale Peiffer byl za ním tak metr a půl a bylo vidět, že ani jednou nemusel omezit odraz nebo odpich holemi. Ital tak žádné pravidlo neporušil, ostatně Němci už se pak také neodvolávali," připomněl Rybář.