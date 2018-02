Problém vyřešen! Vítková trénuje se slepenou zbraní. Kdo před ní jede ve štafetě?

Už druhý den po smolném pádu při předávce smíšené štafety, kdy se jí pažba zlomila na čtyři kusy, trénovala biatlonistka Veronika Vítková se svou zbraní. Šikovné ruce trenérů ji během noci dokázaly slepit, a tak by při čtvrteční štafetě žen (od 12.15 SEČ) nemělo českou jedničku nic omezovat.

„Hned večer, jak se přišlo ze závodů, se to slepilo, ráno jsme dolepili další kusy a před tréninkem byla zbraň připravená," hlásil šéftrenér Ondřej Rybář. „Byli jsme na to připraveni, měli jsme sirky i lepidlo. Není to první pažba, kterou jsme lepili na místě," připomněl Rybář. Připravena byla i rezervní zbraň, ale pro komfort závodníka je samozřejmě lepší, když může střílet s vlastní. „Verča si na tréninku nemusela cvakat, ani dioptr nedostal žádný úder, všechno dobrý," pochvaloval si Rybář.

Vítková bude ve štafetě finišmankou, stejné jako v předchozích štafetách sezóny je i složení předchozích úseků: 1. Eva Puskarčíková, 2. Jessica Jislová, 3. Markéta Davidová.

„Dalo se s úseky hýbat, ale Evička střílí rychle, Makula zase potřebuje na střelbu svůj klid a Verča je ve finiši určitě nejsilnější," vysvětloval Rybář. Ve dvou štafetách v této sezóně Světového poháru skončily Češky šesté, jednou deváté. „Šesté místo by bylo krásné, ale tady to bude hodně našlapané," tuší Davidová. „Cíl je do osmého místa a cokoliv výš bude bonus," ví Rybář.