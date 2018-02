Olympijské loučení medailisty ze Soči! Štafetu poběží i Soukup

„Konečně budu závodit," těší se bronzový ze sprintu a stříbrný ze smíšené štafety z předchozích her. „To čekání bylo sakra dlouhé, naposledy jsem závodil po Novém roce, od té doby jsem jen trénoval," připomíná Soukup, jehož při Světovém poháru v Oberhofu skolila nemoc.

„Doufal jsem, že by mohla vyjít i nominace na dvacetikilometrový závod, ale nevyšlo to," říká Soukup, jenž tak měl o něco víc volného času než jeho parťáci. „Trénoval jsem každý den, ale dostal jsem se i na jeden hokej, byl ve druhé vesnici, potkal všechny české medailisty. Bylo příjemné si popovídat i s jinými sportovci a neřešit jen biatlon," vypráví Soukup, jenž se v pátek s olympiádou rozloučí.

„Čtyři roky do dalších her budou dlouhé, to mi bude skoro čtyřicet, nemá to cenu," uvědomuje si.

„Myslím, že si to Jarda i zaslouží. Je to pro něj poslední olympijský start, tak bych byl rád, kdyby se to povedlo o něco líp než holkám," hlásil šéftrenér Ondřej Rybář. Ženy ve čtvrtek skončily dvanácté.