Vytuhly mi nohy, klepalo se tělo, smutnila Jislová. Kála se i Davidová

Česká reprezentantka Veronika Vítková po dojezdu do cíle sleduje oslavující Bělorusky. Česká štafeta dojela dvanáctá, Bělorusky vybojovaly zlatou medaili.

Po několika povětrnostně příznivých dnech se v Pchjongčchangu opět rozfoukalo, a tak se pořadí během závodu výrazně přesýpalo, až z něj vypadlo překvapení v podobě triumfu Bělorusek. Do cíle je na prvním místě dovezla Darja Domračevová, která se tak se čtyřmi zlaty stala nejúspěšnější biatlonistkou olympijské historie. V cíli ji nadšeně vítal manžel, norská biatlonová legenda Ole Einar Björndalen.

„Dneska se s tím dalo hodně míchat, bohužel jsme té možnosti nevyužili. Pořadí je zajímavé, ale my jsme dole a to je škoda," zalitoval šéftrenér Ondřej Rybář. „Určitě jsme čekali víc a jako povedený závod to hodnotit nemůžeme," věděl.

Eva Puskarčíková přes tři dobíjení ještě předávala šestá v kontaktu s čelem. „Jsem ráda, že jsem nešla na trestné kolo, ale byly tam holky, které to zvládly na míň dobíjení," uznala.

Jislová naděje pohřbila

Jessica Jislová po bezchybné střelbě vleže vytáhla české kvarteto na páté místo, ale střelba vestoje naděje na dobrý výsledek pohřbila. V silném větru čekaly na výstřel všechny biatlonistky, ale Jislová pak z osmi ran pět netrefila a mířila na dvě kola. „Myslela jsem, že to bude kratší poryv, ale byl to dlouhý vítr. Strašně mi vytuhly nohy, tělo se mi začalo klepat a nezvládla jsem se srovnat," vyprávěla v slzách Jislová.

„Myslím, že se toho zbytečně bála. A pokud čekám na vítr, nemá cenu čekat v té zaujaté poloze, i v tom zachybovala," všiml si Rybář.

Příběh Jislové na třetím úseku věrně okopírovala Markéta Davidová. Jako jediná zvládla čistě ležku, po stojce si ale závod prodloužila o dvě kola. Přitom vítr byl o poznání klidnější. „Nefoukalo, já jsem to nezvládla, moje chyba," uznala sebekriticky. „Přitom to bylo hratelné, když vyhrály Bělorusky, stačilo štafetu podržet, a to se nestalo," kála se juniorka.

Finišující Veronika Vítková už těžko mohla svést zázraky, se svojí vyspravenou zbraní dvakrát dobíjela ve stoje a posunula Češky aspoň ze čtrnáctého na dvanácté místo. „Nebyla to ideální pozice, ale říkala jsem si, že jak přicházely poryvy a pořadí se měnilo, dalo se s tím něco dělat. Jenže vepředu už nechybovaly," věděla Vítková. „Holky to v tom větru bohužel nezvládly, ale chybovaly i ostatní, nedá se jim nic vyčítat," bránila parťačky.

Horší střeleckou bilanci měly v osmnáctičlenném poli jen Italky a domácí Korejky, ale třeba i favorizované Němky si třemi trestnými koly odstřelily šanci na medaili.