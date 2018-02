Kvapík biatlonové hvězdičky. Sotva se vrátí z olympiády, vyrazí zase bojovat o medaile

Jednadvacetiletá Davidová na sebe mezi dospělými poprvé upozornila v minulé sezóně při vítězství v IBU Cupu v Beitostolenu, čímž si vysloužila nominaci na ostrou premiéru ve Světovém poháru před domácím publikem v Novém Městě na Moravě.

V aktuální sezóně se stala pevnou součástí ženské štafety a výbornými výkony v Pchjongčchangu se dokonce posunula do pozice dvojky za Veronikou Vítkovou, a tak jela i smíšenou štafetu. Celkem tedy kompletní program šesti závodů ve dvanácti dnech.

„Už jsem dost unavená, je to tu dlouhé, občas nohy protestovaly," přiznávala mladičká naděje, která těžko mohla předem počítat s tak nabitým programem. „Ani jsem tu vlastně kromě tréninků a závodů nic nestihla," líčila. „Ale pro mě byla odměna, že jsem se dostala do masáku, ten jsem si snažila užít," hlásila Davidová, která se blýskla ve sprintu 15. místem, osmnáctá byla i v závodě s hromadným startem, naopak v závěrečné ženské štafetě po nepovedené střelbě mířila na dva trestné okruhy.

„Když jsem sem odjížděla, měla jsem jeden individuální závod v elitní třicítce, tady se mi to povedlo ve třech ze čtyř startů. Ale ta štafeta mrzí, člověk tam nejede za sebe, ale za tým," vyprávěla.

Do Otepää tak vyrazí sice unavena, ale s navýšenou sebedůvěrou. „Dokázala si, že natrénováno má, jezdila tu velmi dobře a pokud bude v hlavě klidná, může výborně uspět i na juniorské akci," je přesvědčen reprezentační šéftrenér Ondřej Rybář.

„Já se hlavně těším na holky a trenéra. Bude to mé poslední juniorské mistrovství, tak si to užijeme," plánuje svěřenkyně Jindřicha Šikoly. Konkrétními očekáváními se nesvazuje. „Ještě ani nevím, co všechno pojedu. Ale určitě bych se chtěla rozloučit nějak hezky, abych na ta juniorská léta mohla pěkně vzpomínat," plánuje Davidová, která v Otepää nebude jediná z olympioniček. „Bavila jsem se s Polkou Kamilou Žukovou, jede prý taky," hlásí.