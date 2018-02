Olympijské loučení úspěšné generace! Soukup i Šlesingr jeli na hrách naposledy

Dlouho to vypadalo na rodící se velký český den. Ondřej Moravec se na sebe zlobil za tři dobíjení vestoje, ale předával sedmý v kontaktu s medailovými pozicemi a sledoval skvělý úsek Michala Šlesingra. „Paráda, výborně nám jedou lyže, hezky se na to kouká. Ale v půlce závodu je nesmysl prorokovat výsledek," věděl Moravec.

Šlesingr zatím po trati doslova letěl, jen jednou dobíjel a po stojce se rázem ocitl v čele. „Tušil jsem, že budu na prvních třech místech, ale mrknul jsem doprava, že nikdo neodjíždí, a docvaklo mi, že jedu první," popisoval Šlesingr, který si slibně rozjetý sprint i individuální závod pokazil střelbou vestoje.

Teď ale areálem Alpensia burácel hlas moderátora: „Český veterán s bradkou navyšuje svůj náskok, jede svůj nejlepší závod za poslední roky." Šlesingr se pousmál. „Toho veterána mu nemůže mít za zlé," věděl pětatřicetiletý biatlonista. „Jel jsem na krev, snažil se urvat každou sekundu a když jsem se vydýchal, mohl jsem se poplácat po rameni, že dneska dobrý," říkal.

Soukup: Nešlo to

Soukup na třetím úseku ale vedení neudržel. Ztrácel běžecky a po střelbě vestoje zamířil na trestné kolo. „Opravdu to nešlo. První kolo se mi běželo dobře, to jsem si užíval, i první střelba v pohodě, pak už to stálo za prd. Celý jsem byl hotový, nemohl dýchat, do toho trocha větru," posmutněle vyprávěl Soukup, jenž v Pchjongčchangu startoval poprvé.

Finišman Michal Krčmář rovněž přidal vestoje trestné kolo a štafeta si ještě pohoršila ze šestého na sedmé místo. „Zklamání tam určitě je," uznal šéftrenér Ondřej Rybář. Chybovali ale i ostatní, na trestné kolo nemuseli pouze vítězní Švédové.

Česká štafeta už se v tomto složení na vrcholné akci neobjeví. Dvojnásobný medailista ze Soči Soukup po sezóně skončí. „Chci mít volné víkendy a taky si užít děti, jak vyrůstají. Byla to zajímavá kariéra a jsem rád, že jsem v ní něco dokázal," přiznával pětatřicetiletý Soukup, jenž má doma i dvě medaile z mistrovství světa.

Výjimečná generace

S další olympiádou nepočítá ani Šlesingr. „Na 99,9 procenta," upřesnil. Minimálně ještě jednu sezónu ale plánuje. „Bude svěťák v Novém Městě na Moravě, před domácími fanoušky určitě chci jet. A mám nevyřízené účty s Besserbergem, což nemůžu nechat plavat," odkázal bojovník proti dopingu na šéfa Mezinárodní biatlonové federace.

„To je generace, která pro biatlon udělala strašně moc. Jsou to lidi, kteří si dodneška váží věcí, které vlastně vybudovali, a i díky nim má český biatlon výborné zázemí," cenil si Rybář, který by rád Soukupa ještě viděl na některém Světovém poháru v této sezóně. „Jarda prošel velkým vývojem od evropské medaile. Jsem mu vděčný za spoustu zážitků a jsem rád, že jsem ho potkal," říkal Rybář s dojetím v hlase.