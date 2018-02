ZOH ON-LINE: Biatlonová rekordní výzva! Test pro Erbanovou, startuje turnaj hokejistů

Celkem šest sad medailí se bude rozdělovat ve středečním programu olympijských her v Pchjongčchangu, do něhož zasáhnou i další čeští sportovci. Začne také hokejový turnaj a hned první den se představí největší favorit - tým pod hlavičkou Olympijských sportovců z Ruska se utká se Slovenskem. O rekordní zápis do olympijské historie budou zase usilovat německá biatlonistka Laura Dahlmeierová a americká slalomářka Mikaela Shiffrinová. Vše podstatné vám nabízí podrobná celodenní on-line reportáž na webu Sport.cz.