Ruský unikát! Znarok bere na OH hráče jen tří klubů, hned patnáct jich dodá Petrohrad

Hned patnáct hráčů z kádru úřadujícího šampióna Kontinentální ligy Petrohradu zařadil do pětadvacetičlenné nominace pro olympijské hry v Pchjongčchangu trenér ruských hokejistů Oleg Znarok. Nechybí v ní ani největší hvězdy Ilja Kovalčuk s Pavlem Dacjukem, pro oba útočníky SKA a majitele bronzu z her 2002 půjde už o pátý start v řadě na ZOH. Výběr pak doplní zástupci už jen dvou klubů - osm jich dodá moskevské CSKA, dva Magnitogorsk.

Kvůli nesplnění přísných dopingových kritérií si Znarok při uvažování o výběru vhodných hráčů musel škrtnout kvinteto, kterému Mezinárodní olympijský výbor nepovolil účast na turnaji v Jižní Koreji. Vypadla petrohradská dvojice Anton Bělov, Sergej Plotnikov a Michail Naumenkov s Valerijem Ničuškinem, kteří hrají za CSKA, a Alexej Bereglazov z Magnitogorsku.

Čtyřiatřicetiletý dvojnásobný mistr světa z let 2008 a 2009 Kovalčuk bude za sbornou hrát na velké mezinárodní akci poprvé od MS v Praze a Ostravě před třemi lety. Bývalá hvězda Atlanty a New Jersey sice třikrát za sebou startovala na prosincovém Channel One Cupu, ale na jiných akcích ve Znarokových výběrech od domácího turnaje Euro Hockey Tour v roce 2015 chyběla.

O pět let starší Dacjuk se představil na turnaji takového formátu naposledy na Světovém poháru v Torontu v září 2016. Za sbornou hrál ještě o tři měsíce později na Channel One Cupu, na který byl nominován i loni, ale pro zranění nestartoval. Ve sbírce má zlato z MS 2012 a dvakrát vyhrál Stanleyův pohár s Detroitem (2002 a 2008).

Rusové budou na letošních hrách v Pchjongčchangu startovat pod neutrální vlajkou jako OSR (Olympijští sportovci Ruska). Hokejisté v základní skupině narazí postupně na Slovensko, Slovinsko a Spojené státy americké.