Snažil jsem se dát do kupy, bez NHL se víc otevírá cesta k úspěchu, říká Červenka

Roman Červenka z Fribourgu i Dominik Kubalík z Ambri-Piotta, zbylí dva ze tří krajánků ze Švýcarska, se dnes připojili k olympijskému výběru hokejistů. A s nimi do týmu přibyl i Michal Řepík ze Sparty, netrénoval však ještě na rozdíl od ostatních, protože dostal prostor na regeneraci. Trenér Josef Jandač má k dispozici už osmnáct hráčů, kteří odletí na olympiádu v úterý. Sedmička extraligistů, kteří zítra ještě hrají, i s trenérem Jandačem zamíří do Asie ve středu.

Včera se z legionářů působících ve Švýcarsku přidal k celku pouze Michal Birner z Fribourgu, Červenka i Kubalík využili trenérem nabídnutou možnost mít den volna navíc.

„Nechali jsme to čistě na hráčích. Birner chtěl jít už v neděli na led, další dva se cítili po pátečních zápasech švýcarské ligy hodně zatažení, takže si potřebovali trošičku víc orazit," vysvětloval asistent trenéra Jiří Kalous.

Kubalík si zahraje vůbec poprvé na velké akci. „Opravdu hodně se těším, ta pravá olympijská atmosféra na mě dýchne při úterním odletu. Když se mi po listopadovém odchodu z Plzně začalo dařit i ve Švýcarsku, tak jsem měl Pchjongčchang už v hlavě a teď jsem rád, že můj olympijský sen došel k naplnění," líčil kanonýr z Ambri-Piotta.

Zato Roman Červenka se vydá na ZOH už potřetí za sebou. „Zažil jsem turnaje s hráči NHL, teď to bez nich bude trochu jiné, nám se tím možná víc otevírá cesta k úspěchu. Olympijský turnaj má vždycky specifickou atmosféru, odehraje se během deseti dnů uprostřed sezóny," tvrdil útočník Fribourgu, jenž si v reprezentaci nezahrál od květnového mistrovství světa. „Snažil jsem se během sezóny dát co nejvíc zdravotně do kupy, proto jsem vynechal akce evropské tour. Ale věřil jsem, že mě trenéři znají a vědí, co ode mne mohou čekat," vykládal Červenka.