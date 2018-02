Češi si chtěli vyzkoušet prodloužení a nájezdy, Finové ale jejich návrhu nevyhověli

Vondrka ráno s ostatními spoluhráči zamířil v hotelu na snídani a společný mítink, pak se ale na rozdíl od nich vrátil na svůj pokoj a znovu ulehl do postele. „Včera měl ještě teplotu, dneska ráno už ale vypadal líp. Chceme ho ale ještě nechat odpočívat, protože k večeru se mu vždy trochu přitíží," řekl asistent trenéra Jaroslav Špaček.

Sobotní trénink byl pro Čechy tím posledním v hale Jihokorejské univerzity, v Soulu už je v neděli čeká jen generálka na ZOH proti Finsku na stadiónu klubu Anyang Halla. „Vondrka ale hrát určitě nebude. V pondělí se poradíme s doktorem Vyskočilem, jak to s Michalem bude vypadat dál," uvedl Špaček.

Národní tým přípravu s Finy podle regulí ještě nemůže odehrát v olympijských dresech. Hráči tak obléknou dresy, v nichž nastupují k utkáním Euro Hockey Tour, nesmějí však na nich být loga sponzorů.

Špaček nyní vůbec netuší, co od zápasu s Finy očekávat. „Sami asi budeme překvapení, co bude. Vůbec totiž nevíme, jak k utkání přistoupí Finové. Může se hrát v polovičním tempu, protože se nikdo nebude chtít zranit a připravit se o olympiádu," přemítá.

„Chceme otestovat chemii v jednotlivých útocích i obranách, signály po vhazováních a další taktické věci," prozrazuje Špaček s tím, že do utkání zasáhne jako třináctý útočník i Petr Koukal.

Češi chtěli po klasických třech třetinách zápasu s Finy přidat ještě prodloužení tři na tři a pak samostatné nájezdy, museli k tomu ovšem dostat souhlas od týmu Suomi. Ten však nepřišel. „Chtěli jsme si vyzkoušet, jak takticky hrát prodloužení se třemi hráči a zjistit, kdo by mohl nastoupit na nájezdy. Neberu to tak, že jsme nepochodili, prostě se to domluvilo jen na tři třetiny. Nevidím v tom velký problém," uzavírá Špaček.