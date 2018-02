Rusové čekali, že budeme lehký soupeř. A pak byli frustrovaní, všiml si útočník Liberce

Čím ale vysvětlujete tak vlažný start? Zdálo se, jako byste z hvězd soupeře měli až přílišný respekt...

Začali jsme hodně špatně, ale pro některé kluky to byl první zápas po dvou nebo třech týdnech pauzy. Rusové na nás vlétli, dali nám dva rychlé góly. Trenér nám ale hned na střídačce říkal, že nejsou až tak dobří, jak se nám na začátku zdá. O to je cennější, že jsme se dokázali zkonsolidovat a nakonec vyhráli.

Nastartoval vás Ölveckého gól na 1:2?

Od tohoto momentu jsme zjistili, že se s nimi dá hrát. Z každého z nás opadla nervozita a začali jsme plnit systém. Najednou jsme Rusům byli vyrovnaným soupeřem, v některých fázích dokonce lepším.

Krátce poté jste navíc z brejkové situace zařídil vyrovnání. Hned jste věděl, jak zakončíte?

V první moment jsem ještě uvažoval o přihrávce na Lukáše Cingela, který byl se mnou v úniku, s ním se ale vracel bek. Proto jsem se rozhodl pro střelu. Košečkin šel rychle dolů, chtěl jsem pálit na bližší tyčku a trefil jsem to.

Ještě za stavu 0:2 vás tvrdě, ale čistě trefil u mantinelu Zubarev, až jste přepadl přes mantinel na ruskou střídačku...

Aspoň jsem se tím trochu probudil a chlapci asi taky (směje se). Ráno před zápasem jsme si přitom s Tomášem Marcinkem říkali, jak jsou tady nízké mantinely, tak aby přes ně nikdo neletěl. 'Tak už jsi letěl,' poklepal mě Tomáš hned na střídačce.

Jak těžké bylo ubránit všech šest ruských přesilovek?

Hráli jsme jako jeden muž, kluci v oslabeních padali do střel, zblokovali jich snad dvacet. Nikdo nic nevypustil, což bylo rozhodující. Možná ještě víc než nějaký gól.

Viděl jste na Rusech rozčarování, když hra nešla podle jejich plánu?

Určitě. Čekali, že pro ně budeme lehký soupeř. Když jsme se zvedli, byla na nich vidět frustrace.

Ukazuje třígólový obrat velkou sílu vašeho týmu, kterému před turnajem takřka nikdo nevěřil?

Věřím, že ano, takový obrat by nám mohl pomoct do dalších zápasů. Nesmíme se ale uspokojit, pořád je to jen jedno vítězství a turnaj bude ještě dlouhý.