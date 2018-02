Hokejisté nastoupí bez Kubalíka a Kundrátka. Varováním je příklad Ruska

Česká hokejová reprezentace nastoupí do svého úvodního utkání zimních olympijských her v Pchjongčchangu proti domácí Jižní Koreji bez obránce Tomáše Kundrátka a útočníka Dominika Kubalíka, kteří se trenéru Jandačovi nevešli do sestavy. Zápas začíná v Kangnungu dnes ve 13:10 SEČ.

Trenéři zachovali čtyři útoky ve stejném složení, v jakém poslední dva dny trénovali. Řešili jen, jestli třináctým útočníkem určit plzeňského Kubalíka nebo třineckého Růžičku, který do dějiště olympiády přicestoval až v úterý jako náhrada za zraněného Gulaše.

„Martin Růžička se cítil dobře, takže bude třináctým útočníkem on. Budeme ho chtít zapojit, třeba i do přesilovek. Už se srovnal s časem a vypadá v pohodě. Únava sice na člověka dolehne až odpoledne, ale protože hrajeme až po deváté večerní místního času, může si jít po obědě na hodinku lehnout," uvedl asistent trenéra Jaroslav Špaček po dopoledním rozbruslení.

Zatím nechtěl prozradit, jestli Kubalíkův čas může přijít v dalších zápasech skupiny proti Kanadě nebo Švýcarsku. „Ještě uvidíme. Dominika tu máme jako střelce, gólů jsme v poslední době moc nedávali, hlavně ve vyřazovacích bojích mistrovství světa," prohlásil Špaček.

Roli sedmého beka bude plnit Michal Jordán. „Zatím nevíme, jestli budeme točit šest, nebo sedm obránců. Uvidíme, jak se hra bude vyvíjet. Michal Jordán je univerzál, který dokáže hrát na obou stranách. O to jednodušší bude ho zapojit," vysvětluje Špaček.

„Těším se, že už turnaj konečně začíná. Korejcům bude fandit plná hala a asi to bude trošku blázinec. O to to budeme mít těžší, hlavně ze začátku. Musíme se ale zaměřit hlavně na sebe," nabádá Špaček a apeluje na to, že Koreu nesmí národní tým podcenit. Jako příklad dává středeční senzační výhry Slovenska nad Olympijskými sportovci z Ruska a Slovinska nad Spojenými státy.

„Kluci mohli vidět, že to asi nebude jednoduché, ty výsledky zápasů jsou varováním. Na začátku turnaje mají všechny týmy dost energie a jsou nažhavené, uvadat můžou až časem. Rusové si možná po deseti minutách mysleli, že to bude snadný zápas, během chvilky se to ale otočilo," řekl Špaček.