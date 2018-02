Puk jsem měl chytit, řekl Francouz. A byl rád, že Češi neskončili na lopatkách jako jiní favorité

Korejci byli hodně urputní, výborně bruslili, napadali vás vysoko a chodili do brejků. Měl zápas scénář, jaký jste očekával?

Přesně tak. Korejci hrají výborně v obraně. Když sebrali puk, jako rychlí a výborní bruslaři to vždy nakopli a chodili do brejků. Myslím však, že do brutálních šancí jsme je nepustili, kluci hráli výborně odzadu. I když jsme nedali tolik gólů, jak jsme si představovali, tak jsme vyhráli. To je hlavní.

Nezatrnulo vám v úvodu, kdy si domácí celek vytvořil vyloženou příležitost a záhy se dokonce ujal vedení?

Nemyslím si, že bychom byli zaskočení. Připravovali jsme se dobře. Možná nás trošku ovlivnila atmosféra i tíha prvního zápasu na olympijských hrách. Každopádně já jsem v brance, abych chytil puk, byť se mi při té střele trošku ztratil za Kováře. Ale nebudu se vymlouvat, měl jsem ten puk chytit.

Měl jste o výsledek obavy v závěru utkání, kdy se Korejci dostali do několika slibných střeleckých pozic?

Náš náskok nebyl velký. Nechci říct, že jsme se báli, ale může se pochopitelně odrazit nějaký puk nešťastně do brány a je srovnáno, což by pro domácí bylo jako výhra. Proto jsem rád, že jsme zápas ubojovali. Spoluhráči mi pomáhali skvěle čistit prostor před brankou.

Proti Korejcům měl český tým čtyřicet střel, ale ujaly se jen dvě. Když si promítnete zkušenosti z tréninku, věříte v probuzení spoluhráčů v koncovce?

Ano. Jsou to šikovní hráči. Na olympiádě je to nejlepší, co máme v zemi.

Představuje velkou úlevu, že ve srovnání s jinými favority jste vstupní duel proti outsiderovi zvládli vítězně?

Určitě. Jednoznačně. Sledovali jsme středeční zápasy a byl to pro nás velký šok, když prohrálo Rusko i Amerika. Myslím, že Korejce mohlo povzbudit, když viděli, že se rodí překvapení. Šli do zápasu na plné pecky, byli opravdu nepříjemní. Musím je pochválit za jejich hru, byli nám vyrovnaným soupeřem. Nemají se za co stydět.